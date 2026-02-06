Michelinský šéfkuchař přimíchal ženě do drinku „drogu predátorů“: Chtěl ji znásilnit?!
Ani na úspěch a uznání nebyl schopen oslnit ženu, a tak si pomohl tím nejhorším způsobem. Zoufalý michelinský šéfkuchař přimíchal ženě do drinku drogu, aby s ním později měla sex. Naštěstí byl při činu odhalen a okouzlovat svým umem bude nejspíše zločince ve vězeňské kuchyni.
V exkluzivním klubu Annabel’s v Mayfair došlo k šokujícímu incidentu! Vikas Nath (63) je obviněn z toho, že slámkou přimíchal ženě do nápoje margarita drogu zvanou GBL, která je proslulá mezi predátory. Známý podnikatel v gastronomii, který provozuje podniky ve Velké Británii i ve Španělsku, včetně dvou s michelinskou hvězdou, údajně chtěl mít s ženou sex.
Prý chtěl ženu uvolnit
U soudu se promítala videa, která ukazovala, jak Nath nalévá látku do nápoje zákaznice, informuje deník Sun. Naštěstí Natha přistihl pozorný zaměstnanec klubu a upozornil policii. Policie později našla prázdnou lahvičku „vanilkového extraktu z Madagaskaru“, kterou Nath použil k podání drogy, a kterou hodil do záchodové mísy. Nath měl doma pod dřezem další dvě lahve GBL. Prokurátor Tim Clark KC uvedl: „Snažil se skrýt důkazy o tom, co udělal, šel na toaletu a hodil malou lahvičku do záchodové mísy. Když ji policie našla, plavala na hladině.“
Tajně si nahrával sexuální hrátky
Nath přiznává, že do nápoje něco přimíchal, ale tvrdí, že to bylo, aby ženu uvolnil, a ne s úmyslem mít s ní sex. Soud však předložil jeho zprávy příteli, kde jasně naznačuje sexuální úmysly a frustraci, že se mu dosud nepodařilo ženu svést. V den, kdy byl nápoj přimíchán, Nath napsal: „Jsem v Annabel’s. Pravděpodobně to bude náš poslední večer, ona se mnou nepůjde.“ Přítel odpověděl: „Doufám, že nastal ten správný okamžik.“
Soud uvedl, že Nath měl v ložnici kameru aktivovanou pohybovým senzorem. Záznamy se automaticky ukládaly a restauratér přiznal, že ji v minulosti používal k tajnému nahrávání sexuálních aktivit. Nath se z celé prekérní situace snažil vybruslit tím, že GBL koupil jako čisticí prostředek pro vysoce výkonné auto a že mu přítel řekl, že jej lze také smíchat s alkoholem jako „relaxační prostředek“.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.