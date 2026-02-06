Záhadné mizení Rusů v dovolenkovém ráji: Tělo jednoho se našlo rozřezané na pěti místech
V Thajsku, v populárním dovolenkovém ráji, začali záhadně mizet bohatí Rusové. Během jednoho měsíce, kdy se dva pohřešovali, byl jeden z nich nalezen rozřezaný na kusy, po druhém policie neúspěšně pátrá.
Zajímavostí na celém případu je proslulé letovisko Pattaya, které oba případy spojuje. Město je známé hlavně díky plážím, populárním resortům, hotelům a nočnímu životu. Do Pattayi se často stahují podnikatelé a lidé z šedé zóny ekonomiky jako dealeři, prostitutky a kriminálníci.
Zmizení a vražda Michaila Emeljanova
1. února bylo v Pattayi nalezeno tělo Michaila Jemeljanova (†30), který žil v Thajsku přes dva roky. Tělo bylo rozřezáno na několik kusů a pohřbeno na pěti místech poblíž rybníka. Policie podle zbytků oblečení a dalších důkazů došla k závěru, že tělo patří majiteli obchodu s konopím, který zmizel před víc jak 23 dny.
V telefonu zesnulého policie nalezla výhružné zprávy. Muž, který Michaila vydíral, od něj požadoval dva a půl milionu korun jinak jeho tělo rozprodá na orgány. Podle médií se policie domnívá, že dluh souvisel s Michailovými kšefty s konopím, informuje ruský deník Botak.
Rus nejspíše tušil, že mu hrozí nebezpečí, protože varoval matku. Od té si půjčil dvě stě tisíc prý jako investici do podnikání a informoval ji, že se setká s dvěma krajany a že cítí nebezpečí. V poslední zprávě psal, že s muži cestuje do Bangkoku a požádal ji, aby kontaktovala policii, pokud se znovu neozve. Poté se po něm slehla zem.
Zmizení Maxima Garbuzova
Maxim Garbuzov (24), kryptoinvestor a milovník thajského boxu, žil stejně jako Emeljanov v Pattaye. Podle příbuzných odjel 24. prosince z domova na motorce s batohem a od té doby se neozval. Policii kontaktovala všímavá pronajímatelka poté, co poprvé po dvou letech nezaplatil nájem.
30. prosince Garbuzovův bratr poprosil dobrovolníky o pomoc s pátráním, protože Maxim už více jak měsíc neodpovídá na zprávy ani hovory. Policie zjistila, že naposledy použil platební kartu 24. prosince večer.
