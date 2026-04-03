Průvodci při výšlapu na Mount Everest trávili turisty: Síť podvodníků tak přišla k 400 milionům

Mount Everest v Nepálu
Mount Everest v Nepálu  (Autor: Reuters)
Autor: Nicole Kučerová - 
3. dubna 2026
07:45

Průvodci na nejvyšší hoře světa údajně tajně trávili turisty. Důvodem měl být pojistný podvod za 400 milionů korun! Do akce měla být zapojená i síť pilotů záchranných vrtulníků a lékařů. Nepálská policie odhalila více než 300 falešných záznamů.

Zážitkový průmysl zažívá enormní rozmach. Turisté chtějí prožívat jedinečné a adrenalinové výlety. Mezi takové patří i výšlap na nejvyšší horu světa, Mount Everest s výškou 8 849 m. n. m. Síť průvodců, pilotů vrtulníků a lékařů situace často využívali ve vlastní prospěch.

Po výšlapu nastal jeden ze dvou scénářů. V prvním případě se samotným turistům nechtělo absolvovat cestu dolů po svých, takže simulovali nevolnost, nechali si zavolat záchranný vrtulník a dostali se tak jednoduše dolů. Ve druhém případě měli průvodci nevolnost turistů aktivně vyvolávat.

Ve vysoké nadmořské výšce je nízký tlak, proto jsou vedlejší příznaky jako nevolnost, bolest hlavy, brnění v končetinách a snížená hladina kyslíku v krvi časté. Průvodci měli údajně horolezcům podávat špatné léky, přimíchávat jim do jídla kypřící prášek a aktivně se snažit o zhoršení jejich stavu, uvedl server People.

Po přivolání záchranného vrtulníku měl být opakovaně předložen pojišťovně účet za každého pasažéra zvlášť, jako by každý letěl vlastní helikoptérou. Po příletu do civilizace měl doktor vytvořit zápis zdravotního stavu a léčby, který zřídka kdy odpovídal realitě. Po předložení účtu pojišťovně se tak částka mohla zněkolikanásobit. Síť zapojených průvodců, pilotů i lékařů si tak měla přijít na neuvěřitelných 400 milionů korun! Mezi lety 2022 až 2025 nepálská policie přišla na více než 300 potvrzených falešných případů.

Kvůli laxnímu přístupu ze strany soudů a policie podvodná praxe pokračovala. Až začátkem března tohoto roku bylo v kauze obviněno 32 lidí, zatknout se podařilo devět. Ostatní se nejspíše někde schovávají nebo utekli ze země, informoval deník Daily Mail.

Video  Zubařka z Přeštic o výstupu na nejvyšší vrcholy světa: V horách musíte počítat se vším. Zemřel tam jeden kluk z naší party.  - Bára Holá
horynemochorolezecpodvodturismusotravapojišťovnymont everestpojistný podvodNepálnadmořská výškapolicielékařprůvodce
