Pohřeb první dámy české charity Boženy Jirků (†78): Loučili se exředitelé ČT, Voříšek, Lábus i Čížkovská
Ve velké obřadní síni krematoria v pražských Strašnicích se rodina a veřejnost rozloučili s dlouholetou ředitelkou Nadace Charty 77 a zakladatelkou Konta Bariéry Boženou Jirků. Zemřela v neděli 22. března ve věku 78 let. Za její činnost jí prezident Petr Pavel v roce 2023 udělil medaili Za zásluhy o stát v oblasti kultury I. stupně. Mezi smutečními hosty byla i řada jejích spolupracovníků a také známých tváří.
Na poslední rozloučení s Jirků dorazili například exředitelé ČT Petr Dvořák a Jan Souček. Dále herec Jiří Lábus, herečka Eva Čížková, moderátor Karel Voříšek či šéf karlovarského festivalu Kryštof Mucha. Nechyběl ani pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) či poslanec TOP 09 Jiří Pospíšil. Přišel rovněž podnikatel Marek Dospiva.
Věnec na poslední rozloučení poslali prezident Petr Pavel či manželé Bakalovi. Na poslední cestě Jirků vyprovodila skladba Ave Maria v houslovém podání. Rozločit se do obřadní síně přišlo velké množství vozíčkářů.
Voříšek promluvil následně za rodinu a poděkoval za kondolence, ty osobní rodina odmítla. Dále zazněla píseň Čekej tiše od Evy Olmerové. Moderátor také zavzpomínal, jak se jej zesnulá kdysi ujala v Československé televizi. „Když jsme s Nikol Lenertovou na Nově odvysílali první Televizní noviny, zavolala mi a řekla: ‚Není lepší zprávařské dvojice, než jste vy dva. Přeháněla, ale prostě zavolala,“ pokračoval. Zazněla také skladba Říkej mi od Petry Janů.
Dojemné vzpomínky
Jiřího Pospíšila pojilo s Jirků dlouholeté přátelství. Jejich životy se protly v Nadaci Charty 77 a poté i v Muzeu Kampa. „Dávala veškerou energii do této nadace, získávala obrovské množství peněz pro českou charitu, pomáhala tisícům potřebným. Vidím ji na té správní radě, jak tam přináší nové nápady, nové plány. Veselá pozitivní energická, tak si ji budu pamatovat. Pro českou charitu, pro potřebné lidi udělala strašně moc, to je ten její hlavní odkaz,“ řekl Blesku Pospíšil.
S první dámou české charity byl ve spojení i nadále, naposledy s ní hovořil před několika měsíci. „Byli jsme v kontaktu, tak jednou za půl roku jsme si zavolali. Shodou okolností jsme spolu mluvili někdy na podzim, kdy mi omylem zavolala. Nedala to vůbec najevo. Měli jsme krásný hovor, ale bohužel už byl polední,“ doplnil Pospíšil.
Přátelství pojilo Boženu Jirků i s bývalými řediteli České televize. „Znali jsme se víc než 25 let. Byla to dáma, se kterou kdykoliv jsem se potkal, měla úsměv na rtech a přemýšlela o tom, jak se dají věci udělat a jak se lidem dá pomoci. Také mi bylo velkou ctí, že přijala moji nominaci do etického panelu ČT, za to jí budu navždy vděčný,“ řekl Blesku Souček.
Petr Dvořák ji zase oslovoval zdrobnělinou jména. „To, co mi zůstane v hlavě, když se řekne paní Jirků, tak se mi vybaví Boženka, protože my jsme jí tak říkali s mojí ženou. To, že to byla Boženka, vyjadřuje náš cit k ní. Byla vždycky optimistická, měla velké srdce, měla hromadu optimismu a nás to vždycky nabíjelo,“ popsal Dvořák.
Herečku Evu Čížkovskou pojila s Boženou Jirků spolupráce u Konta Bariéry. „Když jsem mohla, tak jsem pomohla a pomáhám pořád. A její výkřik ‚hvězda naše přišla‘ a vždycky se rozsvítila. Byla neskutečná, byla to ženská Ž, člověk s velkým srdcem a krásnou duší,“ vzpomínala Čížkovská pro Blesk.
Vzdát čest přišel i pražský primátor Bohuslav Svoboda. „Když jsem byl začínající komunální politiky, poslouchal jsem s úžasem, jak měla jasno, ale dobře jasno. Moje největší vzpomínka na ni je, že to byla žena, která o sociálních věcech a o této oblasti věděla podle mého názoru úplně všechno,“ řekl Blesku Svoboda.
Jirků se podílela na mnoha charitativních projektech. Podle Nadace Charty 77 byla právem označována za první dámu české filantropie. Projekt Konto Bariéry, který Jirků založila a dlouhodobě rozvíjela, pod jejím vedením pomohl tisícům zdravotně postižených, uvedla nadace, pod kterou Konto Bariéry spadá.
Úspěchu Konta Bariéry předcházela na počátku 90. let veřejná sbírka Konto Míša, prostřednictvím které se Jirků s týmem spolupracovníků podařilo shromáždit 100 milionů korun na takzvaný Leksellův gama nůž umožňující léčbu závažných onemocnění mozku.
Jirků působila také jako televizní hlasatelka, moderátorka a redaktorka. Od 70. let pracovala v Československé televizi. Uváděla například pořad Nad dopisy diváků a působila i v dalších pořadech jako třeba Vysílá studio Jezerka. Právě v tomto pořadu se setkala se zakladatelem Nadace Charty 77 Františkem Janouchem.
Zajímavé že ji Pavlíček ocenil když sám podepsal antichartu