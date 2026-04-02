V Bukovanech boural autobus plný lidí: Cestující vyprošťovali hasiči

Nehoda autobusu v Bukovanech (2. 4. 2026)
Autor: ČTK, Martin Lisičan - 
2. dubna 2026
12:01

V Bukovanech na Příbramsku došlo ve čtvrtek ráno k nehodě autobusu. Cestující museli vyprostit hasiči.

V autobuse byli tři cestující a řidič, nehoda se obešla bez zranění, řekla mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. Nehoda se stala před 8:00. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Příbrami spolu s dobrovolnou jednotkou ze Zalužan.

„Autobus sjel částečně mimo vozovku a zůstal opřený o plot. Vlivem této situace nešly otevřít dveře,“ uvedla mluvčí. Lidi tak z autobusu bylo nutné vyprostit. Poté ještě hasiči provedli protipožární opatření, dodala Sýkora Fliegerová.

Témata:
autobushasičicestujícívyproštěníokres PříbramZalužanyPříbramBukovanynehodaKarlovarský kraj
Uživatel_5832524 ( 2. dubna 2026 14:37 )

Novináři jsou Emani. To byl asi bus pro panenky .3lidi 😁

Slovenka Boženka ( 2. dubna 2026 14:05 )

Článok sa mi pre sprostú reklamu nedá prečítať! Strčte si ju viete kam!

Hanibalo Novak ( 2. dubna 2026 13:06 )

Co to bylo za autobus prý plny lidi celkem tři to byl jaký ?

