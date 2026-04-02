V Bukovanech boural autobus plný lidí: Cestující vyprošťovali hasiči
V Bukovanech na Příbramsku došlo ve čtvrtek ráno k nehodě autobusu. Cestující museli vyprostit hasiči.
V autobuse byli tři cestující a řidič, nehoda se obešla bez zranění, řekla mluvčí krajských hasičů Tereza Sýkora Fliegerová. Nehoda se stala před 8:00. Na místě zasahovali profesionální hasiči z Příbrami spolu s dobrovolnou jednotkou ze Zalužan.
„Autobus sjel částečně mimo vozovku a zůstal opřený o plot. Vlivem této situace nešly otevřít dveře,“ uvedla mluvčí. Lidi tak z autobusu bylo nutné vyprostit. Poté ještě hasiči provedli protipožární opatření, dodala Sýkora Fliegerová.
