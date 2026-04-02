Pes u obchodu v Boleslavi pokousal dítě: Policie pátrá po majiteli

Pes v Boleslavi pokousal dítě. (ilustrační foto)
Policie pátrá po tomto majiteli.
Husky. (Ilustrační foto)
Aktualizováno -
2. dubna 2026
09:58
Autor: Martin Lisičan - 
2. dubna 2026
09:47

U jednoho z obchodů v Mladé Boleslavi došlo k útoku psa. Poslední březnový den zvíře pokousalo nezletilou dívku, když chtěla zaparkovat jízdní kolo do stojanu. Dívka utrpěla lehčí zranění, případ má v rukou policie. 

K útoku došlo v ulici Mileny Hážové v Mladé Boleslavi. Dívka chtěla u supermarketu zaparkovat jízdní kolo do stojanu, kde byl v danou chvíli uvázaný také již zmíněný pes. „Zřejmě rasy husky či podobného plemene, který dívku kousl do nohy,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Podle dostupných informací dívka utrpěla jen lehká poranění. „V případě, že pes pokouše člověka nebo mu způsobí zranění, je podle veterinárního zákona chovatel povinen zajistit vyšetření zvířete, které člověka poranilo, aby se vyloučila nákaza vzteklinou. V tomto případě se tak ale nestalo,“ dodala Schneeweissová.

Případem se tak začala zabývat policie. Majitele psa se v tuto chvíli snaží vypátrat. „Žádáme muže na fotografii, aby se přihlásil mladoboleslavským policistům na tel. číslo 974 877 522 nebo aby nás kontaktovali svědci, kteří muže na fotografii poznávají,“ dodala mluvčí nakonec.

Témata:
útokpátránímajitelpolicieparkováníMladá Boleslavjízdní kolopesobchodzraněníStředočeský kraj
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

bizon_pepa ( 2. dubna 2026 15:42 )

O čem je řeč?

Bozena Vildmanova ( 2. dubna 2026 15:18 )

Zákony u nás k pozvracení.Jen kdyby se to stalo např. příbuzným soudce nebo někomu z jeho rodiny.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

