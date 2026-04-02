Pes u obchodu v Boleslavi pokousal dítě: Policie pátrá po majiteli
U jednoho z obchodů v Mladé Boleslavi došlo k útoku psa. Poslední březnový den zvíře pokousalo nezletilou dívku, když chtěla zaparkovat jízdní kolo do stojanu. Dívka utrpěla lehčí zranění, případ má v rukou policie.
K útoku došlo v ulici Mileny Hážové v Mladé Boleslavi. Dívka chtěla u supermarketu zaparkovat jízdní kolo do stojanu, kde byl v danou chvíli uvázaný také již zmíněný pes. „Zřejmě rasy husky či podobného plemene, který dívku kousl do nohy,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.
Podle dostupných informací dívka utrpěla jen lehká poranění. „V případě, že pes pokouše člověka nebo mu způsobí zranění, je podle veterinárního zákona chovatel povinen zajistit vyšetření zvířete, které člověka poranilo, aby se vyloučila nákaza vzteklinou. V tomto případě se tak ale nestalo,“ dodala Schneeweissová.
Případem se tak začala zabývat policie. Majitele psa se v tuto chvíli snaží vypátrat. „Žádáme muže na fotografii, aby se přihlásil mladoboleslavským policistům na tel. číslo 974 877 522 nebo aby nás kontaktovali svědci, kteří muže na fotografii poznávají,“ dodala mluvčí nakonec.
