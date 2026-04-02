S nápadem nové marketingové strategie Městské policie v Plzni přišel Martin Spörl z tiskového oddělení. „Inspiroval jsem se kolegy ze zahraničí a jejich videi, které dávali na sociální sítě. Ondru a Matouše znám čtyři roky a baví mě jejich smysl pro humor, proto jsem jim to navrhl a kluci neváhali a začali jsme scénky natáčet,“ říká Spörl.
Strážníci v Plzni si umí udělat legraci i sami ze sebe
Nebývalý ohlas sklidilo od uživatelů sociálních sítí video, kdy strážníkům přikázal jejich velitel, aby při práci více používali hlavu.
Jsou pro každou legraci
Strážníci nelenili a hned hlavou začali zavírat kufr u auta nebo vyťukávat čelem písmena do klávesnice u počítače. „Jsme pro každou srandu, takže nás to baví. Těší nás, že se to líbí i lidem. Někteří nás zastavují na ulici a říkají: »Jé to jste vy? A my: No, jsme«,“ dodávají s humorem sobě typickým strážníci.
„Smyslem videí je oslovit mladší generaci. Sledujeme kolegy i v jiných městech ČR a určitě si v tomto marketingovém tahu zatím držíme prvenství,“ doplňuje Spörl.