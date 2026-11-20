„Zabýváme se oznámeným výbuchem na zahradě u rodinného domu v obci Tisová na Tachovsku, ke kterému mělo dojít po půlnoci. V důsledku výbuchu nebyl nikdo zraněn, došlo k poškození částí domu a zahrady,“ uvedla krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
Vážně poškozená byla fasáda. Má jít o dům starosty. „Nebudu se k tomu vyjadřovat," uvedl starosta Stanislav Fišer pro Blesk.cz.
Vyšetřovatelé podle ní k zjišťování okolností a zajištění stop přivolali také policejního pyrotechnika a balistika. Zatím zjišťují, kdo výbuch způsobil. „Po důkladném ohledání místa činu budou zajištěné kriminalistické stopy podrobeny dalším expertizám a zkoumáním,“ uvedla policie.
Pomoci s objasněním případu mohou také případní svědci, kteří se třeba kolem místa události v noci pohybovali nebo jeli v autě a něco natočili na palubní kameru. Ohlásit se mohou na linku 158.
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