Návštěvníci plesu se hodně nasmáli už při nástupu hasičů do sálu. „Co jste hasiči, co jste dělali, že jste nám ten pívo, pívo, pivovárek, shořet nechali,“ hrála jim do kroku muzika. Aktéři při ní pochodovali na značky, a začala šou, jako ve slavném filmu.
„Naše ladné pohyby jsme trénovali tři neděle. Bylo nutné se sejít třikrát, čtyřikrát do týdne po večerech na hodinku či hodinku a půl, jak vyšel čas. Ty málo máváš, ty málo skáčeš, napomínaly nás manželky, které nám udělaly i choreografii,“ uvedl velitel závadské dobrovolné jednotky Lukáš Pěcháček.
Hlavně, aby byla zábava
Z jednotky při tom nikdo aktivně netancuje. „My se snažíme hlavně pobavit. Na co si zvát drahé umělce, když umíme rozesmát i takto. A že má video už asi 630 tisíc zhlédnutí, nás jenom těší. Máme radost, že i sledujícím jsme navodili dobou náladu,“ řekl.
Hasiči ze Závady na Opavsku baví svými tanečními kreacemi. (únor 2026) SDH Závada
Všechno začalo jako pouhý hec. „Sami pro sebe a ze sebe jsme si chtěli udělat srandu, ale nějak se to zvrhlo,“ směje se Pěcháček. Po plese naložil lyže a vydal se vylepšovat fyzičku do rakouských hor.
Co zatancuje na plese s kolegy za rok, ještě neví. „Za sebou máme v předchozích sezonách výstupy s Poupaty Michala Davida, balet Labutí jezero od Čajkovského, StarDance nebo taky Tvoje tvář má známý hlas,“ zavzpomínal šéf jednotky.