Tahle škola hrou děti ze základky z Města Albrechtic prostě baví. Téma jim lépe „leze do hlavy“. „Vyjmenovaná slova se na takový rap hodí. Je to do rytmu. Ten nápad není úplně můj, viděla jsem něco podobného na internetu. Ale stoprocentně to funguje,“ usmála se třídní učitelka 4. A Kateřina Hilgertová (27).

Školník se smyslem pro humor

Děti teď rapování v hodině češtiny vyžadují neustále. Navíc se na jednu hodinu zapojil i školník! „To jsem takhle šel po chodbě, když se na mě vrhly a začalo přemlouvání, abych si to poslechl. No nechal jsem se ukecat,“ vylíčil René Chmelař (51).

Jako fanoušek country se musel v rapování nejprve krapet dovzdělat. „Pár dní jsem to odkládal, ale pak jsem teda na sebe hodil aspoň trochu odpovídající „ohoz“, dal rádio na ramena a šel na to,“ popsal školník. Úspěch měl zaručen. „Děcka ho mají hrozně rády,“ uzavřela se smíchem třídní.

Virální video

Základní škola Město Albrechtice zveřejnila z hodiny, které se školník René Chmelař zúčastnil, na sociální síti video. Počet zhlédnutí strmě stoupá! Při pátečním odpoledni to už bylo skoro 250 tisíc!

Školníka už prý oslovují další kantoři, aby zpestřil výuku i jim. „Jo, lákají mě do sexuální výchovy či na matematiku. Ale na to už mě neukecají,“ ujistil.

