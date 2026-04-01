Policisté vozidlo dojeli a začali navádět na sjezd u Rousínova, kde chtěli přestupek vyřešit. Řidič však na poslední chvíli změnil své rozhodnutí. Místo zastavení se prudce zařadil zpět do provozu na dálnici a začal ujíždět na Brno. Řidič ve žlutém autě se snažil ujet policistům na D1 u Vyškova (duben 2026). Policie ČR
Uvízl v koloně
Jenže se přepočítal. Hlídka se dostala na další sjezd a nakonec našla uprchlíka stojícího v husté v koloně. Ani poté nejevil řidič snahu spolupracovat, proto ho policisté předjeli a zablokovali.
Záhy bylo jasno. „Kromě překročení rychlosti a nerespektování pokynu k zastavení bude řidič čelit správnímu řízení také kvůli pozitivní dechové zkoušce na alkohol. Ta opakovaně vykázala hodnotu kolem 0,7 promile. Na místě přišel o řidičský průkaz,“ shrnul policejní mluvčí Petr Vala.