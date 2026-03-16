Pět zraněných po nehodě u Sojovic: Nejvážněji zraněný jel v kufru?!

Nehoda u Sojovic si vyžádala pět zraněných.
Nejvážněji zraněný cestující měl podle zatím nepotvrzených informací jet v kufru.
Pět lidí utrpělo během nehody zranění, jeden z nich nezletilý.
Autor: kjm - 
16. března 2026
14:00

U obce Sojovice na Mladoboleslavsku došlo v sobotu okolo desáté večer k dopravní nehodě s pěti zraněnými z jednoho auta. Policisté navíc prověřují podezření, že nejvážněji zraněný člověk jel v době nehody v kufru auta. Toho museli záchranáři do nemocnice transportovat letecky.

Řidič se měl dostat do problémů během předjíždění. Následkem toho narazil do stromu vedle silnice. Výsledkem kolize jsou čtyři lehká zranění a jedno vážné. Všichni zranění by měli být cestující z auta.

„Mohu potvrdit, že jsme měli v péči pět pacientů, z toho jeden byl nezletilý,“ řekla Blesku mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková. „Tři pacienty s poraněním hlavy jsme vezli do Fakultní nemocnice Bulovka, nezletilého pacienta do Fakultní nemocnice Motol a pátého jsme s úrazem hlavy a zlomeninou pažní kosti letecky transportovali do Ústřední vojenské nemocnice,“ upřesnila.

Navíc se objevila informace, že muž s nejvážnějším zraněním měl jet během nehody v kufru auta. Podle informací Blesku policisté s touto informací pracují, zatím ji však nemohli potvrdit. Stejně tak se nepotvrdila spekulace o tom, že ve voze cestovalo až 6 lidí. 

Jastraban promluvil o konci: Je prostě čas na rozvod
Jastraban promluvil o konci: Je prostě čas na rozvod
Aha!
Módní bizár na Oscarech 2026: Přehled rób, které šokovaly. Vzali byste si je na sebe?
Módní bizár na Oscarech 2026: Přehled rób, které šokovaly. Vzali byste si je na sebe?
Dáma.cz
Trojnásobná máma a autorka Velké knihy snů Petra Novotná: Dětské noční můry jsou běžné. K pomoci stačí málo
Trojnásobná máma a autorka Velké knihy snů Petra Novotná: Dětské noční můry jsou běžné. K pomoci stačí málo
Maminka
Toxické vztahy nemusí být jen ty milostné. I „kamarádka“ může ublížit
Toxické vztahy nemusí být jen ty milostné. I „kamarádka“ může ublížit
Ženy.cz
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Co vám ničí nehty? Tipy, jak je udržet zdravé a pevné
Moje zdraví
Vláda schválila limity pro náklady na spotřebitelské úvěry
Vláda schválila limity pro náklady na spotřebitelské úvěry
e15
Z odpadlíka hvězdou! Bývalý trenér Sparty zaujal v Británii: Takticky nejzajímavější tým
Z odpadlíka hvězdou! Bývalý trenér Sparty zaujal v Británii: Takticky nejzajímavější tým
iSport
Martin Kuba a jeho Naše Česko chtějí vypadat nově. Zatím ale jeho sliby působí jako striktně babišovské
Martin Kuba a jeho Naše Česko chtějí vypadat nově. Zatím ale jeho sliby působí jako striktně babišovské
Reflex
Cyklisté nasedají po zimě na elektrokola. Pomohou jim do formy, nebo je to naopak?
Cyklisté nasedají po zimě na elektrokola. Pomohou jim do formy, nebo je to naopak?
Lidé a země