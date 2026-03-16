Pět zraněných po nehodě u Sojovic: Nejvážněji zraněný jel v kufru?!
U obce Sojovice na Mladoboleslavsku došlo v sobotu okolo desáté večer k dopravní nehodě s pěti zraněnými z jednoho auta. Policisté navíc prověřují podezření, že nejvážněji zraněný člověk jel v době nehody v kufru auta. Toho museli záchranáři do nemocnice transportovat letecky.
Řidič se měl dostat do problémů během předjíždění. Následkem toho narazil do stromu vedle silnice. Výsledkem kolize jsou čtyři lehká zranění a jedno vážné. Všichni zranění by měli být cestující z auta.
„Mohu potvrdit, že jsme měli v péči pět pacientů, z toho jeden byl nezletilý,“ řekla Blesku mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková. „Tři pacienty s poraněním hlavy jsme vezli do Fakultní nemocnice Bulovka, nezletilého pacienta do Fakultní nemocnice Motol a pátého jsme s úrazem hlavy a zlomeninou pažní kosti letecky transportovali do Ústřední vojenské nemocnice,“ upřesnila.
Navíc se objevila informace, že muž s nejvážnějším zraněním měl jet během nehody v kufru auta. Podle informací Blesku policisté s touto informací pracují, zatím ji však nemohli potvrdit. Stejně tak se nepotvrdila spekulace o tom, že ve voze cestovalo až 6 lidí.
