Řidič na Šumpersku srazil cyklistu: Muž s vážnou zlomeninou skoro vykrvácel!

Muž na Šumpersku skoro vykrvácel po srážce s osobním automobilem.  (Autor: ZZS OK)
Autor: kjm - 
16. března 2026
12:35

Zdravotníci z olomouckého kraje zažili minulou sobotu dramatický zásah. Starší cyklista u Postřelmova na Šumpersku po srážce s osobním automobilem utrpěl velmi vážné zranění nohy. Senior ztratil ohromné množství krve, a transfuzi tak potřeboval už na palubě zasahujícího vrtulníku.

Senior na kole po srážce s osobním automobilem utrpěl zlomeninu stehenní kosti. Začal také velmi silně krvácet, a rychlost zásahu proto byla klíčová. Na místo tak vyrazil kromě sanitek i záchranářský vrtulník. Zranění byla rozsáhlá a první zdravotnickou posádku čekal nelehký úkol.

Muži okamžitě nitrožilně podali léky na tlumení bolesti a zastavení krvácení, načež zahájili tekutinovou resuscitaci. Muže dostali do stabilizované polohy a předali kolegům z letecké záchranné služby. „Vzhledem k rozsahu zranění, nestabilitě krevního oběhu a samotné krevní ztrátě byla pacientovi na palubě vrtulníku podána plná krevní jednotka,“ napsali zdravotníci. Helikoptéra muže transportovala do traumacentra Fakultní nemocnice v Olomouci.

Záchranáři v závěru nezapomněli poděkovat místním dárcům krve, kteří muži zřejmě zachránili život. „Pokud někomu z vás s krví 0- pípla v daný den sms s podáním vaší krve, dost pravděpodobně to byla právě tahle,“ uzavřeli.

Témata:
nehodazlomenina stehenní kostiOlomoucký krajFakultní nemocnice Olomoucautomobilokres ŠumperkcyklistazraněníPostřelmov
