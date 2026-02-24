Policie zachránila tonoucího muže z řeky Ohře: Jak se do ní dostal zůstává záhadou

Policie zachránila muže z řeky Ohře.
Policie zachránila muže z řeky Ohře.  (Autor: Policie ČR)
Autor: nkc - 
24. února 2026
20:35

Policie v sobotu 21. února zachránila muže tonoucího v řece Ohře. Policisté neváhali a okamžitě pro muže v bezvědomí skočili do vody. Byl silně podchlazený. Záchranáři ho neprodleně převezli do nemocnice. Akce dopadla úspěšně a muž, díky rychlému jednání profesionálů, neštěstí přežil.

V sobotních odpoledních hodinách našla policie neznámého muže na řece Ohře v Karlových Varech. Byl v bezvědomí. Do pár minut bylo na místě několik policejních hlídek, které se neprodleně pro tonoucího do ledové vody vydaly. Muž (41) příliš nekomunikoval. Kvůli podchlazení byl neprodleně převezen do nemocnice.

Muž neměl v těle přítomný alkohol ani jiné omamné látky. Jak se dostal do řeky je případem šetření. Díky profesionální a pohotové reakci všech přítomných policistů a záchranářů dopadla akce úspěšně a ohroženému muži se podařilo zachránit život.

„Kolegové při tomto zásahu prokázali profesionální přístup, který vedl k záchraně lidského života. Za jejich počínání v takto stresové situaci jim patří velké poděkování,“ uvedl ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje plk. Mgr. Michal Šavrňa na oficiálním webu policie.

Video  Policisté z Loun oživili muže (62).  - PČR
Video se připravuje ...

Témata:
sanitkařekazáchranakarlovy varymužtopeníkarlovarský krajpolicieKarlovy VarynemocnicebezvědomíOhře
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Malý od Tomicové v Bohnicích: Vzali ho inkognito
Malý od Tomicové v Bohnicích: Vzali ho inkognito
Aha!
Jak zabránit, aby lednička zela prázdnotou? Triky, díky nimž ušetříte až o polovinu!
Jak zabránit, aby lednička zela prázdnotou? Triky, díky nimž ušetříte až o polovinu!
Dáma.cz
Potraty nejsou selháním ženy. Nejčastěji za nimi stojí genetika, říká gynekolog
Potraty nejsou selháním ženy. Nejčastěji za nimi stojí genetika, říká gynekolog
Maminka
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Papír: můžeme ho recyklovat do nekonečna?
Ženy.cz
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Potíže se žlučníkem? Nejhorší kombinací jsou maso, sladkosti a stres!
Moje zdraví
Rusko donutí k ústupkům jen Amerika, řekl Macinka v OSN. Pavel varoval před scénářem, kdy Moskva zvítězí
Rusko donutí k ústupkům jen Amerika, řekl Macinka v OSN. Pavel varoval před scénářem, kdy Moskva zvítězí
e15
Kam v reprezentaci s Daridou: pomůže Součkovi, jak může vypadat sestava?
Kam v reprezentaci s Daridou: pomůže Součkovi, jak může vypadat sestava?
iSport
Ministr Macinka měl dobrý projev v OSN. Rozbil v něm některé imperiální narativy Ruska o válce na Ukrajině
Ministr Macinka měl dobrý projev v OSN. Rozbil v něm některé imperiální narativy Ruska o válce na Ukrajině
Reflex
Býval to kus země jen pro otrlé. Dnes je italská Maremma krajem vinařů, odpočinku a dobrého jídla
Býval to kus země jen pro otrlé. Dnes je italská Maremma krajem vinařů, odpočinku a dobrého jídla
Lidé a země