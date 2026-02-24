Policie zachránila tonoucího muže z řeky Ohře: Jak se do ní dostal zůstává záhadou
Policie v sobotu 21. února zachránila muže tonoucího v řece Ohře. Policisté neváhali a okamžitě pro muže v bezvědomí skočili do vody. Byl silně podchlazený. Záchranáři ho neprodleně převezli do nemocnice. Akce dopadla úspěšně a muž, díky rychlému jednání profesionálů, neštěstí přežil.
V sobotních odpoledních hodinách našla policie neznámého muže na řece Ohře v Karlových Varech. Byl v bezvědomí. Do pár minut bylo na místě několik policejních hlídek, které se neprodleně pro tonoucího do ledové vody vydaly. Muž (41) příliš nekomunikoval. Kvůli podchlazení byl neprodleně převezen do nemocnice.
Muž neměl v těle přítomný alkohol ani jiné omamné látky. Jak se dostal do řeky je případem šetření. Díky profesionální a pohotové reakci všech přítomných policistů a záchranářů dopadla akce úspěšně a ohroženému muži se podařilo zachránit život.
„Kolegové při tomto zásahu prokázali profesionální přístup, který vedl k záchraně lidského života. Za jejich počínání v takto stresové situaci jim patří velké poděkování,“ uvedl ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje plk. Mgr. Michal Šavrňa na oficiálním webu policie.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.