Otec se synem využívali bezdomovce jako osobní sluhy: Nutili je pracovat v zábavním parku Šťastná země
V pondělí 2. února začal soud v Hradci Králové řešit neobvyklý případ zneužívání. František Bradáč starší (50) a František Bradáč mladší (26) jsou obžalovaní z využívání bezdomovců k práci za ubytování, stravu a levný alkohol. Dvojice si měla ze čtyř mužů a jedné ženy bez domova udělat osobní otroky. Při prokázání viny jim hrozí od 5 do 12 let odnětí svobody.
Neobvyklý případ řeší Krajský soud v Hradci Králové. Údajně si dva muži měli zotročit tři Čechy, jednu Češku a jednoho bezdomovce z ciziny a využívat je pro své osobní potřeby. František Bradáč starší a mladší je podle obžaloby zneužívali na Jičínsku od roku 2017 do března minulého roku.
Udělali si z nich osobní sluhy a za ubytování, stravu, popřípadě levný alkohol a cigarety je nutili k pomocným pracím v domácnosti i v areálu zábavního parku Šťastná země v Radvánovicích, kde pracovali. Údajně měli bezdomovce lákat na hlavním pražském nádraží na stabilní práci a slušný výdělek. Po příjezdu čekal bezdomovce tvrdý náraz v podobě každodenní 12hodinové práce bez finanční odměny.
Během dlouholetého trýznění údajně došlo několikrát k brutálnímu fyzickému násilí a ponižování. „Poškozené považovali ve světské hantýrce za své kádese, v podstatě sluhy, kteří pro ně pracovali a byli jejich posluhou jen za stravu a nocleh,“ řekl státní zástupce Milan Šimek pro server iDnes.
Pokud se prokáže zločin obchodování s lidmi, hrozí mužům až 12 let za mřížemi. František Bradáč starší je přitom stíhaný ještě za nedovolené ozbrojování. Policie u něj při zadržení našla nelegálně držené střelivo. Mladší z dvojice před soudem řekl, že se necítí být vinen a že nesouhlasí s obžalobou. Muži se brání tím, že bezdomovci mohli kdykoliv odejít a také to několikrát udělali. Nakonec se měli dobrovolně vrátit.
