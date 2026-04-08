Zloděj v Teplicích ukradl psíka: Odjel s ním 350 km daleko

Odcizená fenka Jorkšírského teriéra v Teplicích  (Autor: Facebook: Policie České republiky)
Autor: Nicole Kučerová 
8. dubna 2026
10:57

Policie na severu Čech řešila kuriózní krádež psíka přímo z auta majitelky! Zloděj ukradl domácího mazlíčka a po dálnici s ním ujel dlouhých 350 kilometrů. Policisté ho nakonec zadrželi a páničku čekalo radostné shledání s malým Jorkšírem.

Majitelka malé fenky Jorkšírského teriéra zaparkovala před prodejnou v Teplicích. Neuzamčené vozidlo opustila a nechala psíka čekat na návrat. Hbitý zloděj okamžitě zbystřil příležitost a domácího mazlíčka odcizil. Majitelku po návratu přepadla hrůza. Situaci nahlásila policii.

Policisté se spojili s městskou hlídkou a okamžitě zkontrolovali bezpečností kamery u parkoviště. Na záběrech byl jasně vidět zloděj, který ukradl Jorkšíra z místa spolujezdce a místo činu opustil ve vlastním vozidle. K jeho smůle kamera zachytila i registrační značku, která se stala hlavním vodítkem pro vyšetřovatele. Ujíždějícího pachatele od té chvíle stopovali, informovala policie na sociálních sítích.

Vozidlo jelo přes dálnici D1 směrem na Brno, až ho nakonec zastavila dálniční policie až u Břeclavi! Díky čipu bylo fenku možné identifikovat a vrátit ji do rukou vyděšené majitelky. Domácí mazlíček si udělal neplánovaný výlet neskutečných 350 kilometrů od domova. Okolnosti případu policie nadále vyšetřuje.

Video  Cassie neměla lehký život. Potřebuje stabilní domov, čeká na něj už dlouho  - Kateřina Lang, Pes nejvěrnější přítel, z. s., Šárka Trnečková
Video se připravuje ...

Témata:
peskrádežvozidlojorkšírparkovištědálniční policiedomácí mazlíčekbezpečnostní kameryregistrační značkaTeplickojorkšírský teriérBrnopolicieČeskoDálnice D1BřeclavTeplice
Nicole Kučerová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
