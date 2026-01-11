Napadený muž utekl z bytu a přivolal policii. „Podle jeho informací zůstal útočník v bytě spolu se ženou a dítětem. Na místo proto okamžitě zamířilo několik hlídek včetně prvosledových jednotek,“ řekl mluvčí policie Petr Vala.
Policisté zadrželi v Brně muže, který zbraní ohrožoval lidi v bytě. (leden 2026) Policie ČR
„Policisté muže pomocí donucovacích prostředků zpacifikovali a převezli na služebnu k výslechu. Naštěstí při incidentu neutrpěl vážnější zranění nikdo z účastníků, včetně dítěte, které se během potyčky mezi muži nacházelo v sousedním pokoji,“ pokračoval Vala.