Nebezpečné krmivo pro psy a kočky: Pozor na dvě značky! Hrozí průjmy i zvracení

Veterináři varují před dvěma krmivy pro psy a kočky z Německa.
Veterináři varují před dvěma krmivy pro psy a kočky z Německa.
Paex-Menü BARF Gans, Šarže 07/27D362
Husa komplet, Baron.cz, Šarže 07/28/E313
Syrová strava pro psy a kočky má řadu příznivců. Sestavit tak svému mazlíčkovi vyvážený jídelníček však není vůbec jednoduché.
Autor: Štěpánka Grofová - 
1. listopadu 2026
16:00

Pozor, co dáváte svým čtyřnohým mazlíčkům. Státní veterinární správa varuje před dvěma krmivy z Německa, v nichž kontroly odhalily nadměrné množství bakterií. Ty mohou psům a kočkám způsobit vážné zažívací potíže. Část závadného krmiva už se dostala k českým zákazníkům.

Státní veterinární správa (SVS) upozornila na dvě syrová masová krmiva od německého výrobce PAEX GmbH. Laboratorní testy v nich odhalily nadlimitní množství enterobakterií. Veterináři proto doporučují, aby chovatelé závadné výrobky svým mazlíčkům nepodávali.

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Jde o takzvaná BARF krmiva, tedy syrovou stravu založenou především na mase. Oba problematické výrobky obsahují husí maso a pocházejí od stejného německého výrobce.

Varování se týká následujících výrobků:

  • Husa komplet 500 g (Gans Komplett), značka Baron.cz, šarže 07/28/E313, datum minimální trvanlivosti 07/28.

  • Paex-Menü BARF Gans, značka Paex, šarže 07/27D362, datum minimální trvanlivosti 07/27.

Německá společnost PAEX GmbH e známá také jako Pansen Express.

Stovky balení se podařilo zadržet

Do České republiky dorazilo celkem 768 kusů prvního výrobku. Společnost Baron z Ústí nad Labem, jež jej prodává pod vlastní značkou, stihla 647 balení zadržet ve skladu.

Zbývajících 121 kusů už ale bylo prodáno zákazníkům nebo putovalo k dalším prodejcům. Jejich stahování z trhu nyní probíhá. U druhého krmiva veterináři zatím zjišťují, kudy a v jakém množství se dostalo do distribuce.

Průjmy, zvracení i dehydratace

Enterobakterie představují širokou skupinu mikroorganismů. Některé jsou běžnou součástí střevní mikroflóry, jiné ale mohou způsobit zdravotní problémy.

Nebezpečí hrozí především štěňatům, koťatům, březím samicím a starším nebo nemocným zvířatům. Rizikové bakterie mohou vyvolat zánět žaludku a střev.

Mezi varovné příznaky patří vodnatý nebo krvavý průjem, zvracení, bolesti břicha, nechutenství, apatie a dehydratace. Pokud se podobné potíže u zvířete objeví, je vhodné kontaktovat veterináře.

Co dělat, pokud máte krmivo doma?

Veterinární správa doporučuje závadné balení vrátit prodejci. Existuje ale i možnost maso důkladně uvařit a následně jím zvíře nakrmit. Dostatečný var totiž podle veterinářů riziko eliminuje.

„Důležité je ale dodržet osobní hygienu a následně důslednou očistu náčiní a podložky, se kterou krmivo přišlo do styku,“ upozornil mluvčí SVS Petr Vorlíček.

Opatrní by měli být i samotní chovatelé. Při manipulaci se syrovým krmivem se totiž bakterie mohou přenést na ruce, kuchyňské náčiní nebo pracovní plochy.

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Veterináři varují před dvěma krmivy pro psy a kočky z Německa.
Veterináři varují před dvěma krmivy pro psy a kočky z Německa.
Paex-Menü BARF Gans, Šarže 07/27D362
Husa komplet, Baron.cz, Šarže 07/28/E313
Syrová strava pro psy a kočky má řadu příznivců. Sestavit tak svému mazlíčkovi vyvážený jídelníček však není vůbec jednoduché.

Témata:
barfmasoNěmeckoStátní veterinární správa České republikyveterinární lékařbakterieprůjemzvracenípeskočka
Štěpánka Grofová
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