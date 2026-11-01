Nebezpečné mandle v českých obchodech: Hrozí i ochrnutí!
Hygienici varují před konzumací mandlových lupínků prodávaných v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. V souvislosti s jejich distribucí byla odhalena kontaminace bakteriemi schopnými produkovat nebezpečný botulotoxin. Ten může způsobit vážné onemocnění nervového systému. Dotčené výrobky se stahují z prodeje.
Oblíbená přísada do cukroví a dalších sladkostí může představovat vážné zdravotní riziko. Hygienici varují před mandlovými lupínky, jejichž prodej souvisí s nálezem nebezpečných bakterií. Ty mohou vytvářet jed napadající nervový systém. Lidé by dotčené výrobky v žádném případě neměli jíst.
Pozor na dvě šarže!
Varování Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se týká mandlových lupínků v 60gramovém balení. Na obalu je jako prodejce uvedena společnost RACIONAL CZ s.r.o.
Hygienici upozorňují na balení s datem minimální trvanlivosti 31. března 2027 a 31. prosince 2027. Výrobky se prodávaly v obchodech v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.
Nebezpečný jed může ochromit svaly
Problém se objevil při prověřování původu a distribuce mandlových lupínků ze šarže L25833. Laboratorní testy v nich odhalily bakterie schopné vytvářet nebezpečný botulotoxin typu A.
Nejde přitom o první podobné varování. Ministerstvo zdravotnictví už 23. října upozornilo na jiná balení mandlových lupínků prodávaná v řetězci Makro. Oba případy souvisejí se stejnou původní šarží mandlí.
Botulotoxin patří mezi mimořádně nebezpečné jedy. Může způsobit botulismus, vážné onemocnění zasahující nervový systém. Mezi první příznaky patří rozmazané nebo dvojité vidění, sucho v ústech, potíže s polykáním a mluvením či svalová slabost. V nejhorších případech může dojít až k ochrnutí dýchacích svalů.
Potíže se obvykle objevují během 6 až 72 hodin po požití kontaminované potraviny. Pokud se některý z příznaků objeví, je nutné okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.
Mandle můžete vrátit
Kvůli možnému nebezpečí už začalo stahování dotčených výrobků z obchodů. Lidé by si proto měli zkontrolovat zásoby doma, zejména pokud mandlové lupínky nakoupili na pečení.
Pokud mají některé z uvedených balení, neměli by je konzumovat. Mandle mohou vrátit nebo vyměnit, nejlépe přímo v obchodě, kde je zakoupili.
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