Nebezpečí použitých a pohozených stříkaček: Jablonecko hlásí poraněné děti!

Stříkačky (ilustrační foto)
Stříkačky (ilustrační foto)  (Autor: MP Praha )
Autor: Nicole Kučerová - 
18. srpna 2026
14:22

V České republice roste množství volně pohozených injekčních stříkaček ve veřejných prostorech. Při styku hrozí nákaza nebezpečnou, až smrtelnou nemocí. Liberecko v poslední době zaznamenalo hned několik případů poranění dítěte!

V České republice každoročně přibývá použitých injekčních stříkaček pohozených na veřejných místech. Přestože existují hygienické a anonymní boxy pro bezpečný úklid, stále hrozí nebezpečí, především pro děti.

Šance na nákazu nebezpečnou nemocí při kontaktu s injekční stříkačkou není vysoká, není ale ani nulová. V posledních letech došlo ke zvýšenému výskytu žloutenky, která je i nejčastější nemocí nalezenou ve stříkačkách. Výskyt HIV/AIDS je mezi injekčními uživateli velmi nízký, uvedl web Drogy-info.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje (KHS LK) upozornila hned na několik dětí poraněných odhozenou použitou jehlou ve veřejném prostoru za poslední dny. „Buďte opatrní a nepodceňujte připravenost svých dětí na to, jak zareagují, pokud podobný předmět najdou,“ vzkázala. Ve věci spolupracuje s Městskou policií Jablonec nad Nisou a dbá zvýšeného dohledu v rizikových oblastech.

Při nálezu použité stříkačky doporučuje hygienická stanice nahlásit nález městské policii, terénnímu pracovníkovi Most k naději nebo magistrátu města. V žádném případě by se člověk jehly neměl dotýkat holou rukou, pokusit se ji zvednout nebo přemístit, ani zlikvidovat.

V případě poranění je lepší nechat ránu volně krvácet, důkladně ji omýt vodou a mýdlem. Následně se doporučuje místo vydezinfikovat, popřípadě zalepit náplastí. Důležitá je i prevence dětí. V případě poranění město Náchod doporučuje návštěvu lékaře a krevní vyšetření.

Témata:
hivkrevjehlažloutenkaČeskoLiberecký krajnemocokres Jablonec nad NisouKrajská hygienická staniceinfekční onemocněníveřejný prostorinjekční stříkačka
Nicole Kučerová
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Mareš po dvaceti letech sám! Nevyšlo to bohužel, lituje
Mareš po dvaceti letech sám! Nevyšlo to bohužel, lituje
Aha!
Znamení Lva pod drobnohledem: Proč potřebuje partnera na obdiv a žárlivost ho může zničit?
Znamení Lva pod drobnohledem: Proč potřebuje partnera na obdiv a žárlivost ho může zničit?
Dáma
Zelená stolice u kojenců neznamená, že má dítě hlad. Příčiny jsou jiné. Můžou za to bilirubin, umělé mléko či infekce
Zelená stolice u kojenců neznamená, že má dítě hlad. Příčiny jsou jiné. Můžou za to bilirubin, umělé mléko či infekce
Maminka
Rovný střih a indigo. Tohle jsou džíny, které ovládnou podzim 2026
Rovný střih a indigo. Tohle jsou džíny, které ovládnou podzim 2026
Ženy
Hypoalergenní šperky: Jak vybrat materiály vhodné pro citlivou pokožku?
Hypoalergenní šperky: Jak vybrat materiály vhodné pro citlivou pokožku?
Moje zdraví
Čeští vědci mění vývoj antibiotik. Jejich metoda cílí na trh za 12 miliard dolarů
Čeští vědci mění vývoj antibiotik. Jejich metoda cílí na trh za 12 miliard dolarů
e15
Slavia v Liberci: Chorý vs. Chytil bez vítěze. Dokonalá zbraň i nová hvězda Slovanu
Slavia v Liberci: Chorý vs. Chytil bez vítěze. Dokonalá zbraň i nová hvězda Slovanu
iSport
Marketingový majstrštyk na Lysé hoře: Babišův výšlap funguje líp než pivo a guláš
Marketingový majstrštyk na Lysé hoře: Babišův výšlap funguje líp než pivo a guláš
Reflex
Texaské barbecue má českou příchuť. Jak Češi pomohli stvořit americkou legendu
Texaské barbecue má českou příchuť. Jak Češi pomohli stvořit americkou legendu
Lidé a země