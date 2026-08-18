Nebezpečí použitých a pohozených stříkaček: Jablonecko hlásí poraněné děti!
V České republice roste množství volně pohozených injekčních stříkaček ve veřejných prostorech. Při styku hrozí nákaza nebezpečnou, až smrtelnou nemocí. Liberecko v poslední době zaznamenalo hned několik případů poranění dítěte!
V České republice každoročně přibývá použitých injekčních stříkaček pohozených na veřejných místech. Přestože existují hygienické a anonymní boxy pro bezpečný úklid, stále hrozí nebezpečí, především pro děti.
Šance na nákazu nebezpečnou nemocí při kontaktu s injekční stříkačkou není vysoká, není ale ani nulová. V posledních letech došlo ke zvýšenému výskytu žloutenky, která je i nejčastější nemocí nalezenou ve stříkačkách. Výskyt HIV/AIDS je mezi injekčními uživateli velmi nízký, uvedl web Drogy-info.
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje (KHS LK) upozornila hned na několik dětí poraněných odhozenou použitou jehlou ve veřejném prostoru za poslední dny. „Buďte opatrní a nepodceňujte připravenost svých dětí na to, jak zareagují, pokud podobný předmět najdou,“ vzkázala. Ve věci spolupracuje s Městskou policií Jablonec nad Nisou a dbá zvýšeného dohledu v rizikových oblastech.
Při nálezu použité stříkačky doporučuje hygienická stanice nahlásit nález městské policii, terénnímu pracovníkovi Most k naději nebo magistrátu města. V žádném případě by se člověk jehly neměl dotýkat holou rukou, pokusit se ji zvednout nebo přemístit, ani zlikvidovat.
V případě poranění je lepší nechat ránu volně krvácet, důkladně ji omýt vodou a mýdlem. Následně se doporučuje místo vydezinfikovat, popřípadě zalepit náplastí. Důležitá je i prevence dětí. V případě poranění město Náchod doporučuje návštěvu lékaře a krevní vyšetření.
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