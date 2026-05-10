Varování lékařů: Klíšťata v Česku letos nakazila už 1810 lidí. Jak nemoci rozeznat?
Milují vlahé počasí. Jen co začala sezona výletů, lékaři evidují stovky nakažených nemocemi přenášenými klíšťaty. Nyní je způsobují hlavně jejich nymfy.
Jedná se o nedospělé stadium krvesajů. Jsou velmi malé, jako zrnko máku (uvádí se necelý 1 až 1,5 mm) a na těle jsou velmi snadno přehlédnutelné. Prodlužuje se tak doba, kdy jsou přisáté a člověka mohou nakazit. Uvádí se, že encefalitidou se infikujeme velmi rychle, už v řádu dvou až tří hodin od přisátí. U boreliózy je třeba více času, zřejmě až 24 hodin. Časy jsou však orientační, záleží na souběhu více okolností.
Každopádně podle statistik letos do konce dubna onemocnělo 1800 lidí lymskou boreliózou a 10 klíšťovou encefalitidou. Nemusíme navíc ani do divoké přírody.
„Klíšťata se běžně vyskytují nejen v lesích, ale také v parcích, zahradách a dalších městských zelených plochách,“ upozornila Martina Marešová z pražské hygienické stanice. Varující je v této souvislosti výzkum Akademie věd ČR, podle něhož je zeleň ve městech často promořena více než ta v přírodě.
Jak je rozeznat
- Lymská borelióza – je podobná chřipce, způsobuje ji bakterie a lze ji léčit antibiotiky. K lékaři je třeba zajít vždy, když se po odstranění krvesaje utvoří na kůži červená skvrna s bílým středem.
- Klíšťová encefalitida – stojí za ní virus. Neexistuje na ni lék, projevy lze pouze tlumit. K příznakům patří bolesti hlavy, svalů a kloubů a horečka. Po několika dnech se může objevit druhá fáze s poruchou vědomí, svalovou slabostí. Dojít může i k ochrnutí končetin. Proti nemoci se lze očkovat, lidé nad 50 let mají vakcínu zdarma.
