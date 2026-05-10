Varování lékařů: Klíšťata v Česku letos nakazila už 1810 lidí. Jak nemoci rozeznat?

Klíšťata opět útočí, případů encefalitidy i boreliózy přibývá.
Epicentrum 14.7. 2025 Martin Stránský
Autor: Barbora Hahnová - 
10. května 2026
05:00

Milují vlahé počasí. Jen co začala sezona výletů, lékaři evidují stovky nakažených nemocemi přenášenými klíšťaty. Nyní je způsobují hlavně jejich nymfy.

Jedná se o nedospělé stadium krvesajů. Jsou velmi malé, jako zrnko máku (uvádí se necelý 1 až 1,5 mm) a na těle jsou velmi snadno přehlédnutelné. Prodlužuje se tak doba, kdy jsou přisáté a člověka mohou nakazit. Uvádí se, že encefalitidou se infikujeme velmi rychle, už v řádu dvou až tří hodin od přisátí. U boreliózy je třeba více času, zřejmě až 24 hodin. Časy jsou však orientační, záleží na souběhu více okolností.

Každopádně podle statistik letos do konce dubna onemocnělo 1800 lidí lymskou boreliózou a 10 klíšťovou encefalitidou. Nemusíme navíc ani do divoké přírody.

„Klíšťata se běžně vyskytují nejen v lesích, ale také v parcích, zahradách a dalších městských zelených plochách,“ upozornila Martina Marešová z pražské hygienické stanice. Varující je v této souvislosti výzkum Akademie věd ČR, podle něhož je zeleň ve městech často promořena více než ta v přírodě.

Jak je rozeznat

  • Lymská borelióza – je podobná chřipce, způsobuje ji bakterie a lze ji léčit antibiotiky. K lékaři je třeba zajít vždy, když se po odstranění krvesaje utvoří na kůži červená skvrna s bílým středem.
  • Klíšťová encefalitida – stojí za ní virus. Neexistuje na ni lék, projevy lze pouze tlumit. K příznakům patří bolesti hlavy, svalů a kloubů a horečka. Po několika dnech se může objevit druhá fáze s poruchou vědomí, svalovou slabostí. Dojít může i k ochrnutí končetin. Proti nemoci se lze očkovat, lidé nad 50 let mají vakcínu zdarma.

Video  Neurolog Stránský varuje: Borelióza se mnohokrát léčí jinak než se má. Počty nakažených dramaticky přibývají.  - Bára Holá, Lukáš Červený
