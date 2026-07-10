Stačí být pár dní mimo domov a vaše koupelna se může proměnit v líheň nebezpečné nákazy. Pokud totiž teplá voda stojí a neprotéká, má legionella v trubkách naprosto ideální podmínky pro své množení. Zcela totéž pak platí i po odstávkách teplé vody, které v letním čase běžně probíhají.
Muži do vany poslední
Samotná přítomnost této bakterie ve vodě ještě neznamená, že se člověk automaticky nakazí. Vše záleží na síle imunitního systému. Podle odborníků onemocní spíše starší lidé, pacienti, kteří mají i jiné nemoci, a překvapivě častěji také muži. Ti by se podle hygieničky Heleny Mikulášové z pražské hygienické stanice měli po návratu z dovolené mýt až jako poslední z rodiny. Ženy i děti jsou totiž vůči nákaze odolnější.
Nenapijete se, ale vdechnete ji
Myslíte si, že se nakazíte tím, že se při sprchování obličeje omylem napijete? Kdepak! K onemocnění obvykle nevede samotné spolknutí teplé vody, ale vdechnutí mikroskopického aerosolu přímo při sprchování. „Bakterie se tím dostane do dýchacích cest a může se rozvinout v zápal plic,“ vysvětlila jasně Mikulášová.
Zákeřná nemoc se projeví za dva až 14 dní od momentu nákazy, nejčastěji to ale bývá za pět nebo šest dní. To, co začíná jako akutní onemocnění dýchacích cest, se může rychle zvrtnout až v těžký zápal plic.
Na tyto příznaky si dejte pozor:
- Horečka, zchvácenost, bolesti svalů a hlavy
- Suchý, dráždivý kašel
- Průjem a zvracení
- V pozdějších fázích se mohou přidružit i příznaky postižení jater a ledvin
Kontrola hotelů a ubytoven v Praze
Problém se ale netýká jen našich domovů. Pražští hygienici se v loňském roce zaměřili i na ubytovny a hotely a provedli zde celkem 43 neohlášených kontrol teplé vody. Zcela nevyhovujících bylo hned 25 odebraných vzorků.
„V rámci preventivní činnosti jsme loni vykonali 43 plánovaných neohlášených kontrol teplé vody v ubytovacích zařízeních zaměřených na legionellu. Z toho 58 procent nevyhovělo limitům,“ oznámila mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batók.
Hygienici samozřejmě provádějí i další kontroly, když mají podezření na nákazu. Často tak vyrážejí do domovů pro seniory, do nemocnic nebo do běžných domácností.
Počty pacientů rostou
Nemocnost v metropoli se podle dat drží zhruba na republikovém průměru. V minulém roce se podle údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) legionelózou v Praze nakazilo 57 lidí. Letos je to jen do června už 28 pacientů.