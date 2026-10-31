Tragické léto Čechů na dovolených: V zahraničí zemřelo 185 českých občanů. Umíraly i děti, mrtvý miliardář

V Chorvatsku po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli nejméně tři Češi
V Chorvatsku po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli nejméně tři Češi
Pohřeb Richarda Morávka
Pohřeb miliardáře Richarda Morávka.
V Chorvatsku po srážce katamaránu s plachetnicí zemřeli nejméně tři Češi
Autor: ČTK, šim - 
31. října 2026
06:37

V letošní letní turistické sezoně zemřelo v zahraničí 185 Čechů, o 72 více než za stejné období loni. Vyplývá to z informací, které na dotaz ČTK poskytlo ministerstvo zahraničí. V roce 2024 činil celkový počet úmrtí v letní turistické sezoně 155. 

Ministerstvo jako letní sezonu každoročně vyhodnocuje období od 15. června do 15. září. Mezi medializované případy úmrtí Čechů letos patřily především ty českých horolezců a turistů v horách, ať už v Rakousku a na Slovensku, nebo ve Francii a v Itálii.

Zemřel Richard Morávek.
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Pohřeb Richarda Morávka Pohřeb Richarda Morávka | Blesk archiv

Úmrtí letos řešili i čeští diplomaté a policisté v Chorvatsku, které patří dlouhodobě mezi nejpopulárnější turistické destinace Čechů. Už v první polovině června se u Splitu srazila plachetnice s katamaránem, při nehodě zemřeli čtyři čeští občané.

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České zastupitelské úřady se letos v létě zabývaly i ztracenými cestovními doklady, ale i hospitalizacemi nebo zadrženími Čechů v zahraničí. Počty případů ale obsahují pouze ty, o kterých bylo prostřednictvím ambasád a konzulátů vyrozuměno ministerstvo zahraničí. Zadržených Čechů letos česká diplomacie evidovala 362, o rok dříve to bylo 295. Případů českých obětí trestné činnosti v zahraničí bylo za sezonu 277, o sedm více než loni.

Náhradních cestovních dokladů v létě české zastupitelské úřady vydaly 700, v roce 2025 jich bylo 527. Čechů hospitalizovaných v zahraničí, o kterých bylo ministerstvo vyrozuměno ze strany českých občanů či místních partnerů, bylo 141, o dva méně než loni.

Témata:
RakouskoSlovenskoItálieFrancieChorvatskolétoMinisterstvo zahraničních věcí České republikySplit
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