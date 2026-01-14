„Naměřené hodnoty dosahovaly až 11 tisíc životaschopných bakterií ve 100 mililitrech vody, což je už závažný problém,“ upozornila ředitelka hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Brno (KHS Brno) Marcela Hadámková.
Hygienici odebrali celkem 69 vzorků teplé vody, nevyhovující výsledek zjistili u 18 z nich. Všechny sprchy s vadou musely být dezinfikovány. „Zároveň jsme doporučili trvale udržovat teplotu ohřevu vody minimálně na 60 stupňů Celsia a zajistit, aby na výtokových místech dosahovala teplota alespoň 50 stupňů,“ dodala ředitelka.
Co je legionella?
Bakterie legionelly způsobují infekční onemocnění zvané legionelóza. Nákaza vzniká vdechnutím vodního aerosolu. Bakterie se množí v teplých vodních systémech. Nemoc má dvě formy – lehčí připomíná chřipku, těžší zápal plic. Prevencí je udržování teploty vody nad 50 až 60 °C v bojlerech, pod 20 až 25 °C ve studené vodě a pravidelná údržba, čištění a dezinfekce vodovodních systémů.
VIDEO: Legionella. Co to je, jaké má příznaky a jak se léčí?
Legionella. Co to je, jaké má příznaky a jak se léčí? Videohub