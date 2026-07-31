Hygienici bijí na poplach kvůli nebezpečné paštice z Luhačovic: Varování před klobásovým jedem!
Hygienici a veterináři varují před vepřovou paštikou prodávanou v Hotelu Litovel v Luhačovicích. Laboratoř v ní odhalila bakterii schopnou vytvářet botulotoxin, jeden z nejsilnějších přírodních jedů. Lidé by výrobek neměli jíst a při zdravotních potížích mají okamžitě vyhledat lékaře.
Státní veterinární správa společně s Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje vyzvaly spotřebitele, aby výrobek s názvem Naše vepřová paštika s mandlemi (minimální trvanlivost do 14. září 2026) v žádném případě nekonzumovali.
Laboratorní rozbor odhalil v jednom ze tří testovaných vzorků přítomnost bakterieClostridiummbotulinumm, schopné produkovat botulotoxin typu A, známý také jako klobásový jed. Právě ten může vyvolat vzácné, ale velmi nebezpečné onemocnění botulismus.
Jed může ochromit svaly i dýchání
„Botulotoxin patří mezi nejúčinnější známé přírodní jedy. Působí na nervový systém a blokuje přenos nervových vzruchů na svaly, což může vést k postupnému ochrnutí svalstva. V závažných případech může dojít k postižení dýchacích svalů a k život ohrožujícím komplikacím,“ upozornil ředitel Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Miroslav Procházka.
První příznaky botulismu mohou připomínat neurologické onemocnění. Objevuje se rozmazané nebo dvojité vidění, pokles očních víček, potíže se zaostřováním, poruchy polykání a řeči, sucho v ústech nebo svalová slabost.
Kdo paštiku snědl, má zpozornět
Hygienici vyzývají všechny, kdo si výrobek koupili, aby jej vyhodili nebo vrátili a rozhodně nekonzumovali. Lidé, kteří už paštiku jedli a zaznamenají některý z uvedených příznaků, by měli bez odkladu vyhledat lékařskou pomoc a upozornit zdravotníky na možnou souvislost s konzumací výrobku.
Botulismus se nejčastěji spojuje s nesprávně konzervovanými potravinami, například domácími zavařeninami nebo masovými konzervami. Riziko snižuje správné skladování potravin v chladu a důsledná hygiena při jejich výrobě.
Případ dál vyšetřují Krajská hygienická stanice Zlínského kraje i Krajská veterinární správa. Úřady nevylučují další opatření podle výsledků pokračujícího šetření.
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