Ryby odsud nejezte: Čistírna u Pardubic do vody vypustila chemikálie
Ryby ulovené v okolí Rybitví na Pardubicku by podle ekologů raději neměly končit na talíři. Důvodem jsou takzvané věčné chemikálie, látky schopné přetrvávat v přírodě dlouhé roky. Místní čistírna odpadních vod jich za loňský rok vykázala rekordních 44 kilogramů. Odborníci navíc zatím nevědí, odkud přesně znečištění pochází.
Znepokojivá čísla zveřejnil ve čtvrtek 29. října ekologický spolek Arnika. Čistírna odpadních vod v Rybitví u Pardubic podle jeho zjištění vypustila za loňský rok 44 kilogramů takzvaných věčných chemikálií (PFAS).
To jsou přibližně dvě třetiny množství nahlášeného v celém Česku. Oproti předchozímu roku jde navíc o téměř sedminásobný nárůst.
Odkud chemikálie pocházejí?
Čistírna zpracovává odpadní vody z domácností i okolních průmyslových podniků, včetně areálu v Semtíně. Odkud přesně nebezpečné látky přitékají, ale zatím nikdo neví. Současné technologie si s nimi navíc nedokážou účinně poradit.
Podle ředitele společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice Františka Masaře se PFAS sledují teprve poslední dva roky, píše server Novinky. Společnost nyní hledá způsoby, jak je z odpadních vod odstranit.
Pozor na ryby z Labe!
Ekologové našli vysoké koncentrace věčných chemikálií také v usazeninách nádrže Lhotka poblíž čistírny. Znečištěná voda se dostává do Velké strouhy a odtud do Labe.
Právě tady a v okolních slepých ramenech řeky přitom pravidelně loví rybáři. Ekologové jim proto doporučují, aby ulovené ryby raději nejedli. Zda jejich maso skutečně obsahuje nebezpečné množství PFAS, zatím není jasné. Ryby totiž dosud nikdo na přítomnost těchto látek netestoval.
Proč jsou věčné chemikálie nebezpečné?
PFAS se používají například při výrobě nepromokavého oblečení, obalů na potraviny nebo v chemickém průmyslu. Přezdívku věčné chemikálie získaly proto, že se v přírodě téměř nerozkládají. Některé se navíc hromadí v organismech a mohou poškozovat imunitní systém, ovlivňovat plodnost nebo zvyšovat riziko rakoviny.
A problém se netýká jen Pardubicka. Zatímco za rok 2024 bylo v celém Česku nahlášeno přibližně 27 kilogramů PFAS, za loňský rok už to bylo 66 kilogramů. Počet provozů, které jejich vypouštění ohlásily, vzrostl ze 13 na 31.
„Z více než dvojnásobného nárůstu ohlášeného množství PFAS a více než dvojnásobného počtu ohlašujících provozoven ve druhém roce jejich sledování v IRZ je patrné, že tyto látky stále nemáme dostatečně pod kontrolou,“ varuje Jindřich Petrlík z Arniky.
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