Kloučka (†3) v Jedlicích srazila sanitka! Jiným dětem zachránil život
V mateřské škole v polských Jedlicích došlo minulý týden k obrovské tragédii. Během ukázky lékařské záchrany sanitka přejela malého chlapečka (†3). Ten o několik dní později zemřel. Jeho orgány ale podle rodičů zachrání další životy.
Sanitka chlapce přejela v pondělí 19. října. K tragédii mělo přitom dojít během ukázky lékařské záchrany. Svým zraněním dítě podlehlo v nemocnici v pátek 23. října. „Bohužel jsme obdrželi informaci o úmrtí dítěte,“ potvrdila deníku Fakt státní zástupkyně Marta Kolendowska-Matejczuk z okresní prokuratury v Krosně. Případ v tuto chvíli vyšetřuje policie.
Rodiče zesnulého hocha oznámili, že se jejich syn stal dárcem orgánů. „(...) Chceme ti říct, že jsme na tebe všichni hrdí. Opustil jsi nás a okamžitě jsi se stal hrdinou. Svými malými ručičkami už děláš zázraky. Tím zázrakem bude záchrana dalších dětí,“ citoval jejich vzkaz server TVN24. Orgány měly být darovány v sobotu. „(...) Zachrání ne jeden, ale několik životů,“ dodali rodiče nakonec.
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