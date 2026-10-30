Kloučka (†3) v Jedlicích srazila sanitka! Jiným dětem zachránil život

Sanitka v polských Jedlicích přejela chlapce. (19. 10. 2026)
Sanitka v polských Jedlicích přejela chlapce. (19. 10. 2026)
Sanitka v polských Jedlicích přejela chlapce. (19. 10. 2026)
Sanitka v polských Jedlicích přejela chlapce. (19. 10. 2026)
Sanitka v polských Jedlicích přejela chlapce. (19. 10. 2026)
Autor: Martin Lisičan - 
30. října 2026
05:00

V mateřské škole v polských Jedlicích došlo minulý týden k obrovské tragédii. Během ukázky lékařské záchrany sanitka přejela malého chlapečka (†3). Ten o několik dní později zemřel. Jeho orgány ale podle rodičů zachrání další životy.  

Sanitka chlapce přejela v pondělí 19. října. K tragédii mělo přitom dojít během ukázky lékařské záchrany. Svým zraněním dítě podlehlo v nemocnici v pátek 23. října.  „Bohužel jsme obdrželi informaci o úmrtí dítěte,“ potvrdila deníku Fakt státní zástupkyně Marta Kolendowska-Matejczuk z okresní prokuratury v Krosně. Případ v tuto chvíli vyšetřuje policie. 

Rodiče zesnulého hocha oznámili, že se jejich syn stal dárcem orgánů. „(...) Chceme ti říct, že jsme na tebe všichni hrdí. Opustil jsi nás a okamžitě jsi se stal hrdinou. Svými malými ručičkami už děláš zázraky. Tím zázrakem bude záchrana dalších dětí,“ citoval jejich vzkaz server TVN24. Orgány měly být darovány v sobotu. „(...) Zachrání ne jeden, ale několik životů,“ dodali rodiče nakonec.

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Zdroj: Facebook
Sanitka v polských Jedlicích přejela chlapce. (19. 10. 2026)
Sanitka v polských Jedlicích přejela chlapce. (19. 10. 2026)
Sanitka v polských Jedlicích přejela chlapce. (19. 10. 2026)
Sanitka v polských Jedlicích přejela chlapce. (19. 10. 2026)
Sanitka v polských Jedlicích přejela chlapce. (19. 10. 2026)

Témata:
smrtchlapecškolkaPolskomateřská školaukázkaMarta Kolendowska-MatejczukKrosna
Martin Lisičan
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