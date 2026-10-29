Agresor měl na jihu Čech napadnout maminku: Později zemřel při nehodě!
Na Jindřichohradecku se v noci ze soboty na neděli stala tragická dopravní nehoda. Řidič mezi obcemi Číměř a Nová Bystřice narazil do stromu. Na místě zemřel. Těsně před havárií měl přitom surově napadnou maminku dvou dětí. K celé věci se vyjádřil jeden ze svědků.
Nehoda se stala krátce před 2:30. Záchranáři k ní vyslali zdravotníky z Jindřichova Hradce. Lékař tam ale konstatoval mužovu smrt, přivolaný byl proto koroner.
Nedaleko místa nehody došlo podle jihočeské policejní mluvčí Věry Mžikové k brutálnímu napadení ženy. Podle svědectví lidí z okolí měl maminku dvou malých dětí napadnout právě řidič, který později zemřel. Jak slova místních citoval web CNN Prima News, k útoku prý došlo v Nové Bystřici nedaleko základní školy.
Šokující dotaz před smrtí
Konflikt údajně žačal v domě. Jakmile se ženě podařilo utéct ven, měl ji útočník dostihnout a v brutálním útoku pokračovat. Maminka skončila s vážným zraněním v nemocnici.
„Když ji tam oživovali, tak když jel (útočník) kolem, tak se prý jen z okna (auta) zeptal, zda je mrtvá,“ řekl pro zmíněný web jeden ze svědků, který s údajným útočníkem několikrát sportoval. Podle něj by člověk věřil, že je to super manžel a kamarád. „(...) Ovšem za zavřenými dveřmi to bylo evidentně jinak,“ dodal. Policie se oběma případy dále zabývá.
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