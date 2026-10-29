Autobus ve Stonařově dostal smyk a srazil se s kamionem: Deset zraněných

Autobus dostal smyk při brzdění a v protisměru se čelně srazil s protijedoucím nákladním autem.
Autobus dostal smyk při brzdění a v protisměru se čelně srazil s protijedoucím nákladním autem.
Autobus dostal smyk při brzdění a v protisměru se čelně srazil s protijedoucím nákladním autem.
Autobus dostal smyk při brzdění a v protisměru se čelně srazil s protijedoucím nákladním autem.
Autobus dostal smyk při brzdění a v protisměru se čelně srazil s protijedoucím nákladním autem.
Aktualizováno -
29. října 2026
14:29
Autor: ČTK - 
29. října 2026
14:25

Deset zraněných si vyžádala čtvrteční nehoda autobusu a nákladního auta ve Stonařově na Jihlavsku. Autobus při brzdění dostal smyk a čelně se střetl s protijedoucím kamionem.

Při dopoledním střetu autobusu a nákladního auta ve Stonařově na Jihlavsku se dnes podle policie zranilo deset cestujících. Šest lidí bylo ošetřených na místě. Čtyři převezli záchranáři do nemocnice v Jihlavě, měli lehká zranění, řekl ČTK mluvčí krajských záchranářů Petr Janáček. V autobuse cestovalo 20 lidí. Okolnosti nehody policie zjišťuje. Uvedla to policejní mluvčí Dana Čírtková.

Autobus dostal smyk při brzdění a v protisměru se čelně srazil s protijedoucím nákladním autem. Oznámení o nehodě dostala policie po 9:30. Dechové zkoušky neprokázaly požití alkoholu ani u jednoho z řidičů.

Tragická nehoda vlaku ve Španělsku (28.10.2026)
Krimi Srážka rychlovlaků ve Španělsku: Jak je to s pohřešovaným Čechem?

Autobus dostal smyk při brzdění a v protisměru se čelně srazil s protijedoucím nákladním autem.
Autobus dostal smyk při brzdění a v protisměru se čelně srazil s protijedoucím nákladním autem.
Autobus dostal smyk při brzdění a v protisměru se čelně srazil s protijedoucím nákladním autem.
Autobus dostal smyk při brzdění a v protisměru se čelně srazil s protijedoucím nákladním autem.
Autobus dostal smyk při brzdění a v protisměru se čelně srazil s protijedoucím nákladním autem.

Video se připravuje ...
Drsná srážka osobáku a dodávky v Rumnici na Slovensku
Zdroj: Facebook

 

Témata:
autobuskamionsmykprotisměrokres JihlavaStonařovnákladní automobilnehoda
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Obermaierovou ničí chemoterapie: Pocity jak po flašce rumu
Obermaierovou ničí chemoterapie: Pocity jak po flašce rumu
Aha!
Vlasy až po kotníky i facky kadeřnici: 5 bizarních tajemství, která jste o císařovně Sisi nevěděli
Vlasy až po kotníky i facky kadeřnici: 5 bizarních tajemství, která jste o císařovně Sisi nevěděli
Dáma
KVÍZ: Legendární hlášky. Poznáte, z kterých českých filmů pocházejí?
KVÍZ: Legendární hlášky. Poznáte, z kterých českých filmů pocházejí?
Maminka
Single tax: Proč je single život dražší, než se zdá
Single tax: Proč je single život dražší, než se zdá
Ženy
Zázvorový čaj: Ne každému chutná, na hubnutí, nachlazení i imunitu má ale jednoznačné prvenství
Zázvorový čaj: Ne každému chutná, na hubnutí, nachlazení i imunitu má ale jednoznačné prvenství
Moje zdraví
Oblíbená drogerie zavře 28 poboček. Netrefila ceny ani potřeby Slováků
Oblíbená drogerie zavře 28 poboček. Netrefila ceny ani potřeby Slováků
e15
Banka vám zamítla úvěr? U živnostníků mohou hrát roli i zdánlivé maličkosti
Banka vám zamítla úvěr? U živnostníků mohou hrát roli i zdánlivé maličkosti
Reklama
Velká změna v Hradci: končí sportovní ředitel Pojezný. Klub už našel náhradu
Velká změna v Hradci: končí sportovní ředitel Pojezný. Klub už našel náhradu
iSport
5 důvodů, proč Evropané podléhají Kremlu: Nejde o genialní propagandu, ale o naši vlastní hloupost
5 důvodů, proč Evropané podléhají Kremlu: Nejde o genialní propagandu, ale o naši vlastní hloupost
Reflex