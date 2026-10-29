Autobus ve Stonařově dostal smyk a srazil se s kamionem: Deset zraněných
Deset zraněných si vyžádala čtvrteční nehoda autobusu a nákladního auta ve Stonařově na Jihlavsku. Autobus při brzdění dostal smyk a čelně se střetl s protijedoucím kamionem.
Při dopoledním střetu autobusu a nákladního auta ve Stonařově na Jihlavsku se dnes podle policie zranilo deset cestujících. Šest lidí bylo ošetřených na místě. Čtyři převezli záchranáři do nemocnice v Jihlavě, měli lehká zranění, řekl ČTK mluvčí krajských záchranářů Petr Janáček. V autobuse cestovalo 20 lidí. Okolnosti nehody policie zjišťuje. Uvedla to policejní mluvčí Dana Čírtková.
Autobus dostal smyk při brzdění a v protisměru se čelně srazil s protijedoucím nákladním autem. Oznámení o nehodě dostala policie po 9:30. Dechové zkoušky neprokázaly požití alkoholu ani u jednoho z řidičů.
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