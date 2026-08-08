Tragická smrt na Jindřichohradecku: Cyklista spadl do příkopu plného kamení
Tragicky skončila sobotní noční jízda cyklisty u Deštné na Jindřichohradecku. Muž pravděpodobně nezvládl řízení, spadl do příkopu plného kamení a utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Přestože měl na hlavě přilbu, jeho život se záchranářům nepodařilo zachránit.
Třiačtyřicetiletý cyklista zemřel v sobotu v noci u Deštné na Jindřichohradecku po pádu do příkopu. Nehodu vyšetřují dopravní policisté, informoval v sobotu novináře jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.
Nehoda se stala na silnici III/13535 mezi obcemi Deštná a Nový Dvůr na Jindřichohradecku. Muž pravděpodobně nezvládl jízdu a spadl do příkopu, kde podlehl zraněním. „Ačkoli měl přilbu, příkop byl plný kamení,“ uvedl Bajcura.
To je hrozné.Zbytečná smrt mladého muže. 👎