Tragická smrt na Jindřichohradecku: Cyklista spadl do příkopu plného kamení

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: profimedia.cz)
Autor: ČTK - 
8. srpna 2026
09:33

Tragicky skončila sobotní noční jízda cyklisty u Deštné na Jindřichohradecku. Muž pravděpodobně nezvládl řízení, spadl do příkopu plného kamení a utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Přestože měl na hlavě přilbu, jeho život se záchranářům nepodařilo zachránit.

Třiačtyřicetiletý cyklista zemřel v sobotu v noci u Deštné na Jindřichohradecku po pádu do příkopu. Nehodu vyšetřují dopravní policisté, informoval v sobotu novináře jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

Nehoda se stala na silnici III/13535 mezi obcemi Deštná a Nový Dvůr na Jindřichohradecku. Muž pravděpodobně nezvládl jízdu a spadl do příkopu, kde podlehl zraněním. „Ačkoli měl přilbu, příkop byl plný kamení,“ uvedl Bajcura.

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Srážka osobního automobilu s cyklistou na Blanensku
Zdroj: Policie ČR

 

 

 

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spania ( 8. srpna 2026 12:51 )

To je hrozné.Zbytečná smrt mladého muže. 👎

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