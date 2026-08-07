Důchodce smetl dva cyklisty: Z místa nehody ujel! Pak mlžil
Důchodce při riskantním předjíždění u Osové Bítýšky vjel do protisměru a srazil dva cyklisty, kteří po střetu skončili s vážnými zraněními mimo silnici. Místo aby zastavil a pomohl jim, z místa nehody ujel. Policisté ho dopadli až po rozsáhlém pátrání. Senior nejprve tvrdil, že si na nehodu nevzpomíná. Pod tíhou důkazů se však k jejímu zavinění přiznal. Nyní čelí obvinění, za které mu hrozí až pět let vězení.
Tři cyklisté si vyrazili na výlet po silnici mezi Vlkovem a Osovou Bítýškou. Poklidnou projížďku jim překazil bezohledný důchodce. Ten se proti nim vynořil v červené škodovce, a netrpělivě se rozhodl předjet auto s koňským přívěsem, informoval server iDnes.
Vjel přitom přímo do protisměru. Cyklisté neměli téměř žádnou šanci zareagovat. První z nich na poslední chvíli strhl řídítka a skončil v příkopu. Další dva už střetu uniknout nedokázali. Škoda do jednoho narazila čelně a vzápětí smetla i druhého. Oba muže náraz vymrštil mimo silnici.
Ujel od nehody
Největší šok měl ale teprve přijít. Řidič, který měl nehodu způsobit, nezastavil a neposkytl jim pomoc. Bez sebemenšího zájmu šlápl na plyn a zbaběle zmizel. Ještě, že byl na místě řidič auta s koňským přívěsem. Ten neváhal a zraněným pomohl. Policistům poté dokázal popsat, co se stalo. Navíc si duchaplně zapamatoval část registrační značky i typ vozu. Právě tento detail mohl být pro vyšetřování klíčový.
Policistům se při rozsáhlém pátrání podařilo vytipovat podezřelou škodovku a zjistit, kdo v osudný okamžik seděl za volantem. Senior při vysvětlování připustil, že místem projížděl. Místo jakékoliv pokory a sebereflexe se začal hloupě vymlouvat na svoji senilitu. Na samotnou nehodu si údajně nevzpomínal. Tvrdil, že si nevybavuje ani další detaily jízdy, ani to, že by do cyklistů narazil.
Neprůstřelné důkazy
Policisté se nenechali obelstít. Na voze totiž objevili poškození, která přesně odpovídala střetu s jízdními koly. Pod tíhou důkazů se důchodce (73) k zavinění nehody plně přiznal. Teď čelí obvinění ze dvou trestných činů. Těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku. Pokud ho soud uzná vinným, může strávit až pět let za mřížemi a přijít o řidičské oprávnění.
Pokud je tak senilní jak říká tak doufám že už nemá řidičák...