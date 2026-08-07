Důchodce smetl dva cyklisty: Z místa nehody ujel! Pak mlžil

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Policie ČR)
Autor: Andrea Vídeňská - 
7. srpna 2026
10:50

Důchodce při riskantním předjíždění u Osové Bítýšky vjel do protisměru a srazil dva cyklisty, kteří po střetu skončili s vážnými zraněními mimo silnici. Místo aby zastavil a pomohl jim, z místa nehody ujel. Policisté ho dopadli až po rozsáhlém pátrání. Senior nejprve tvrdil, že si na nehodu nevzpomíná. Pod tíhou důkazů se však k jejímu zavinění přiznal. Nyní čelí obvinění, za které mu hrozí až pět let vězení.

Tři cyklisté si vyrazili na výlet po silnici mezi Vlkovem a Osovou Bítýškou. Poklidnou projížďku jim překazil bezohledný důchodce. Ten se proti nim vynořil v červené škodovce, a netrpělivě se rozhodl předjet auto s koňským přívěsem, informoval server iDnes.

Vjel přitom přímo do protisměru. Cyklisté neměli téměř žádnou šanci zareagovat. První z nich na poslední chvíli strhl řídítka a skončil v příkopu. Další dva už střetu uniknout nedokázali. Škoda do jednoho narazila čelně a vzápětí smetla i druhého. Oba muže náraz vymrštil mimo silnici.

Ujel od nehody

Největší šok měl ale teprve přijít. Řidič, který měl nehodu způsobit, nezastavil a neposkytl jim pomoc. Bez sebemenšího zájmu šlápl na plyn a zbaběle zmizel. Ještě, že byl na místě řidič auta s koňským přívěsem. Ten neváhal a zraněným pomohl. Policistům poté dokázal popsat, co se stalo. Navíc si duchaplně zapamatoval část registrační značky i typ vozu. Právě tento detail mohl být pro vyšetřování klíčový.

Policistům se při rozsáhlém pátrání podařilo vytipovat podezřelou škodovku a zjistit, kdo v osudný okamžik seděl za volantem. Senior při vysvětlování připustil, že místem projížděl. Místo jakékoliv pokory a sebereflexe se začal hloupě vymlouvat na svoji senilitu. Na samotnou nehodu si údajně nevzpomínal. Tvrdil, že si nevybavuje ani další detaily jízdy, ani to, že by do cyklistů narazil.

Neprůstřelné důkazy

Policisté se nenechali obelstít. Na voze totiž objevili poškození, která přesně odpovídala střetu s jízdními koly.  Pod tíhou důkazů se důchodce (73) k zavinění nehody plně přiznal. Teď čelí obvinění ze dvou trestných činů. Těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku. Pokud ho soud uzná vinným, může strávit až pět let za mřížemi a přijít o řidičské oprávnění.

Video se připravuje ...
Srážka osobního automobilu s cyklistou na Blanensku
Zdroj: Policie ČR

Témata:
seniorneposkytnutí pomociujel od nehodysenior za volantemsilniceiDNES.czcyklistanehodazraněníOsová BítýškaVlkov
Andrea Vídeňská
Další články autora
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

bullshit ( 7. srpna 2026 12:50 )

Pokud je tak senilní jak říká tak doufám že už nemá řidičák...

Uživatel_5661015 ( 7. srpna 2026 11:31 )

At ho zavrou az zcerna.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Trapas jako hrom! Brzobohatou už bez Ondry nepoznávají
Trapas jako hrom! Brzobohatou už bez Ondry nepoznávají
Aha!
Hříšný tanec známe všichni, ale zvládnete plný počet bodů? Otestujte se v našem kvízu!
Hříšný tanec známe všichni, ale zvládnete plný počet bodů? Otestujte se v našem kvízu!
Dáma
Vracejí se vám doma dokola rýmy a angíny? Chyba může být v zubním kartáčku
Vracejí se vám doma dokola rýmy a angíny? Chyba může být v zubním kartáčku
Maminka
video Alena Mihulová
video Alena Mihulová
Ženy
Jak se zdravě zchladit v tropických vedrech: Co pomáhá a kdy už riskujete úpal
Jak se zdravě zchladit v tropických vedrech: Co pomáhá a kdy už riskujete úpal
https://mojezdravi.zeny.cz/
Máte auto z let 2010 až 2021? Vypínání mobilních sítí vám zablokuje topení i záchranný systém eCall
Máte auto z let 2010 až 2021? Vypínání mobilních sítí vám zablokuje topení i záchranný systém eCall
e15
Skuhravý: Sudí? Bordel... V kauze FAČR bych byl nekompromisní, u Davida Látala taky!
Skuhravý: Sudí? Bordel... V kauze FAČR bych byl nekompromisní, u Davida Látala taky!
iSport
Pastviny proti požárům. Proč by společnost měla přehodnotit negativní postoj vůči zemědělství?
Pastviny proti požárům. Proč by společnost měla přehodnotit negativní postoj vůči zemědělství?
Reflex
Filip Vondrášek: V Jižní Americe si lidé plují životem mnohem lehčeji, věci tolik neřeší
Filip Vondrášek: V Jižní Americe si lidé plují životem mnohem lehčeji, věci tolik neřeší
Lidé a země