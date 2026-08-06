Jakub je hrdina: Vrhl se do vody pro sousedku! Dostal ocenění
U obce Věžná došlo k 11. května vážné nehodě, při níž žena s autem sjela do rybníka. Jakub jel zrovna kolem a neváhal ani sekundu. Do rybníka skočil, aby ženu zachránil. A co víc, šlo o jeho sousedku! Dostal za to ocenění Gentleman silnic.
„Nejdřív jsme vůbec nevěděli, co se děje. Auto plavalo přímo uprostřed rybníka, asi dvacet metrů od břehu. Naproti už ale zastavovala další vozidla, a tak jsme zastavili také,“ vzpomínal zachránce na chvíle po nehodě. Jakuba vzápětí upozornila jedna z žen, že v autě je stále řidička. Nezaváhal a vrhl se do vody s klíčem, kterým chtěl rozbít okno.
Čas ale kvapil. „Než jsem vzal klíč a doběhl k rybníku, auto už začalo klesat ke dnu. Pak to bylo strašně rychlé. Zahodil jsem telefon, skočil do vody a doplaval k vozidlu,“ řekl. Klíčem se mu okno rozbít nedařilo. „To byl asi nejhorší pocit. Říkal jsem si, že se tam paní utopí a já se k ní ani nedokážu dostat,“ vyprávěl. Počkal si, až se vyrovná tlak vody a dveře se mu nakonec povedlo normálním způsobem otevřít.
„Zabral jsem silou a uslyšel jsem syknutí, jak povolilo těsnění. Dveře se lehce pootevřely, tak jsem pod ně dostal obě ruce, kolenem se zapřel o auto a snažil se je rozpáčit,“ popsal Jakub záchrannou akci. Ženě už mezitím zbývaly jen vteřiny. „Na první pokus se mi ji podařilo dostat nad hladinu. Hned jsem se jí ptal, jestli je v autě sama. Naštěstí potvrdila, že ano, takže už nebylo nutné se k vozidlu vracet,“ vzpomínal.
Pak přišlo překvapení. Zjistil, že zachránil sousedku. „Když jsem ji vytáhl, ještě jsem jí vykal a ptal se, jestli je v pořádku. Ona mi řekla: ‚Vždyť to jsem já.‘ Až v tu chvíli jsem zjistil, že je to sousedka,“ dodal. Pro ženu následně přijeli záchranáři, vyvázla s lehkým zraněním. Později popsala, že se jí před nehodou udělalo nevolno a zatmělo před očima. Jakub si poté za hrdinský čin převzal titul Gentlemana silnic.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.