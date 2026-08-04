Fotbalista dostal před barem pěstí: Josef zemřel v nemocnici! Útočníkovi nebylo ani 18 let!?

Josef B. byl hráčem fotbalového klubu Dubí
Josef B. byl hráčem fotbalového klubu Dubí
Josef B. byl hráčem fotbalového klubu Dubí
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Autor: Andrea Vídeňská - 
4. srpna 2026
15:34

Fotbalová komunita na Teplicku truchlí. Josef B. (†36), známá tvář regionální kopané, zemřel po potyčce před jedním z teplických barů. Tam měl prý schytat jediný úder do hlavy. Téměř dva týdny bojoval v nemocnici o život. Jeho stav se však nepodařilo zvrátit. Policie případ vyšetřuje. 

Stačil ale okamžik a přišla tragédie, která zdrtila fotbalovou komunitu na severu Čech. Josef B. (†36), známá tvář regionálního fotbalu, byl napaden před jedním z teplických barů a téměř dva týdny bojoval v nemocnici o život. Přes veškerou snahu lékařů ale boj v pátek 24. července prohrál.

Stačila jediná rána

Všechno mělo začít slovní přestřelkou, netrvalo ale dlouho a znenadání přišla rána sevřenou pěstí přímo do hlavy. Napadený se skácel k zemi a při nekontrolovaném pádu utrpěl devastující poranění hlavy. To mělo nakonec fatální následky.

Policejní mluvčí Tomáš Frolík uvedl pro CNN Prima NEWS, že nešlo o žádnou brutální rvačku několika lidí. Útočit měl jediný člověk a fotbalistu už na zemi dál nekopal ani nenapadal. Přesto stačila jediná rána a zdánlivě nevinná potyčka skončila tím nejhorším možným způsobem. 

Agresorovi nebylo ani 18 let?!

„Totožnost podezřelého kriminalisté znají a v současné době probíhají úkony trestního řízení,“ dodal Frolík. Šokující je, že mělo jít o mladíka, kterému ještě nebylo 18 let. Kriminalisté nyní případ vyšetřují jako podezření z ublížení na zdraví s následkem smrti a zjišťují, co přesně osudnému konfliktu předcházelo.

Na Teplicku byl Blažek známou fotbalovou tváří a pro mnohé také legendou okresní kopané. V minulosti si zahrál dokonce třetí ligu za béčko Teplic, působil také v Modlanech nebo Proboštově. Jeho posledním působištěm byl 1. FC Dubí, který se nyní se svým hráčem a kamarádem loučí s obrovskou dírou v srdci. „Děkujeme ti za všechny společné zápasy, radost z fotbalu i přátelství, která jsi rozdával,“ napsali spoluhráči.

Josef B. byl hráčem fotbalového klubu Dubí
Josef B. byl hráčem fotbalového klubu Dubí
Josef B. byl hráčem fotbalového klubu Dubí
Ilustrační foto
Ilustrační foto

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Guláš jménem Pardubice, problém na hrotu Teplic. Jawo útočníkem číslo jedna?
Zdroj: iSport.cz

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Andrea Vídeňská
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