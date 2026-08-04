Fotbalista dostal před barem pěstí: Josef zemřel v nemocnici! Útočníkovi nebylo ani 18 let!?
Fotbalová komunita na Teplicku truchlí. Josef B. (†36), známá tvář regionální kopané, zemřel po potyčce před jedním z teplických barů. Tam měl prý schytat jediný úder do hlavy. Téměř dva týdny bojoval v nemocnici o život. Jeho stav se však nepodařilo zvrátit. Policie případ vyšetřuje.
Stačil ale okamžik a přišla tragédie, která zdrtila fotbalovou komunitu na severu Čech. Josef B. (†36), známá tvář regionálního fotbalu, byl napaden před jedním z teplických barů a téměř dva týdny bojoval v nemocnici o život. Přes veškerou snahu lékařů ale boj v pátek 24. července prohrál.
Stačila jediná rána
Všechno mělo začít slovní přestřelkou, netrvalo ale dlouho a znenadání přišla rána sevřenou pěstí přímo do hlavy. Napadený se skácel k zemi a při nekontrolovaném pádu utrpěl devastující poranění hlavy. To mělo nakonec fatální následky.
Policejní mluvčí Tomáš Frolík uvedl pro CNN Prima NEWS, že nešlo o žádnou brutální rvačku několika lidí. Útočit měl jediný člověk a fotbalistu už na zemi dál nekopal ani nenapadal. Přesto stačila jediná rána a zdánlivě nevinná potyčka skončila tím nejhorším možným způsobem.
Agresorovi nebylo ani 18 let?!
„Totožnost podezřelého kriminalisté znají a v současné době probíhají úkony trestního řízení,“ dodal Frolík. Šokující je, že mělo jít o mladíka, kterému ještě nebylo 18 let. Kriminalisté nyní případ vyšetřují jako podezření z ublížení na zdraví s následkem smrti a zjišťují, co přesně osudnému konfliktu předcházelo.
Na Teplicku byl Blažek známou fotbalovou tváří a pro mnohé také legendou okresní kopané. V minulosti si zahrál dokonce třetí ligu za béčko Teplic, působil také v Modlanech nebo Proboštově. Jeho posledním působištěm byl 1. FC Dubí, který se nyní se svým hráčem a kamarádem loučí s obrovskou dírou v srdci. „Děkujeme ti za všechny společné zápasy, radost z fotbalu i přátelství, která jsi rozdával,“ napsali spoluhráči.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.