Pátrání po bubeníku Martinovi z Kladna: Může se skrývat kvůli problémům s penězi!
Kladenští kriminalisté pátrají po devětatřicetiletém Martinu Kučerovi. Naposledy ho minulý týden v úterý večer viděla jeho matka, na svém mobilním telefonu je nedostupný. Může se ukrývat kvůli finančním potížím. Muže hledá rodina i kolegové z hudební kapely Sklad Na Rock, kde působí jako bubeník.
„Šetřením kriminalisté zjistili, že pohřešovaný má finanční potíže a je možné, že se někam ukryl z tohoto důvodu. Mobilní telefon má stále vypnutý, prakticky ze dne na den přerušil se všemi veškerou komunikaci,“ uvedla mluvčí policistů Michaela Richterová. Oblíbeným místem pohřešovaného je Máchovo jezero na Českolipsku, dodala mluvčí.
Muž měří asi 180 centimetrů, má střední postavu, modré oči a nosí dioptrické brýle. Má krátké hnědé vlasy, na temeni pleš, má plnovous. Co mohl mít na sobě, není podle policie známo.
Policie přijme veškeré informace o hledaném na lince 158.
tak je myslím,zcela logické,že někteří jedinci s finančními problémy tyto nevystavují na odiv,dokonce se kvůli bohatství i skývají,anebo ze strachu mají bodyguarda a tedy to i chápu 👍