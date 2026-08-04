Šokující svědectví sousedů: Mohly za rodinné neštěstí v Meziboří drogy?
Brutální útok vyšetřují kriminalisté v Meziboří u Litvínova. Syn tam měl nožem několikrát napadnout svého otce a následně pořezat i sebe. Oba muži skončili s vážnými zraněními v nemocnici. Stav otce zůstává kritický a bojuje o život. Sousedé zmiňují, že v bytě byla přítomná také žena, která se před agresorem ukryla v koupelně.
Poklidný nedělní večer v malebném městečku Meziboří u Litvínova náhle proťal křik a volání o pomoc. Když krátce před 23. hodinou dorazili policisté do jednoho z bytů v Mírové ulici, čekal je děsivý výjev. Na chodbě měl ležet muž v tratolišti krve.
Otec bojuje o život
„Slyšel jsem jenom volání o pomoc a pak jsem viděl pána, který ležel na chodbě v kaluži krve. Policisté vykopli dveře a dál už tady lítali záchranáři,“ popsal jeden ze sousedů vypjaté okamžiky pro CNN Prima NEWS.
Za krvavým neštěstím měl stát syn napadeného. Podle kriminalistů mezi dvěma muži nejprve došlo k potyčce, při které měl mladší z nich svého otce několikrát bodnout nožem. Poté měl stejnou zbraň obrátit proti sobě a vážně se pořezat. Oba muže museli záchranáři odvézt do nemocnice. Agresor by měl být ve stabilizovaném stavu a mimo ohrožení života, stav otce zůstává vážný. Muž podle informací CNN Prima NEWS bojuje o život.
Můžou za to drogy?
Vyostřené chvíle a strach o život měla zažít také žena, která se v době útoku nacházela v bytě. Ta se prý před násilníkem duchaplně ukryla v koupelně. „Maminka se prý zavřela v koupelně, tak se jí nic nestalo,“ uvedla obyvatelka domu.
Sousedé zároveň tvrdí, že s mladším mužem už dříve bývaly problémy. „Slyšela jsem, že ho otec napomenul, aby nebouchal dveřmi, že už je noční klid. Jeho to naštvalo a zaútočil na něj. Buďto byl opilý, anebo zfetovaný,“ popsala další žena svou verzi příběhu. Policie zatím nikoho neobvinila a okolnosti krvavého konfliktu dál vyšetřuje. Kriminalisté nyní zjišťují, co přesně se v bytě odehrálo a co vedlo násilníka k útoku na své nejbližší.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.