Simona Monyová zemřela před 15 lety: Vrah už běhá na svobodě!
Už patnáct let uplynulo od vraždy Simony Monyové. Úspěšnou autorku ženských románů po hádce zavraždil její manžel Boris Ingr, který ji měl dlouhodobě týrat. Smrt čtyřiačtyřicetileté brněnské rodačky šokovala všechny fanoušky jejích románů.
Simona Monyová byla jednou z našich nejúspěšnějších spisovatelek. Za svůj život napsala devětadvacet úspěšných románů, které hltaly tisíce žen. První kniha s názvem Osud mě má rád, vyšla už v roce 1996. Mezi její nejúspěšnější romány patří Deník citového vyděrače, Kudlanka bezbožná či Octomilky. Některé z nich se dostaly na filmová plátna.
V režii Filipa Renče byla zfilmována kniha Sebemilenec, Lenka Wimmerová zase režírovala knihu Tchyně a uzený a Olga Dabrowská adaptovala prózu Roznese tě na kopytech. Letos, patnáct let od její tragické smrti, pak vznikl i životopisný seriál Monyová.
Brutální vražda
Spisovatelka se v roce 2003 provdala za televizního kameramana Borise Ingra. V té době již vychovávala dva syny, manželům se posléze narodil třetí syn. S Ingrem spoluvlastnili nakladatelství Mony, v němž její knihy vycházely. Manželství ale nebylo šťastné. Ingr měl Simonu podle přátel dlouhodobě fyzicky i psychicky týrat. Byl prý žárlivý a jeho agresivní chování eskalovalo.
V srpnu 2011 byla Simona s Ingrem již v rozvodovém řízení, když se objevil s lahví vína a bonboniérou u jejích dveří v brněnských Obřanech s tím, že chce uspat jejich syna. Strhla se hádka. Ingr vzal nůž a ženu šestkrát bodl do břicha a hrudi. Posléze bodl i sám sebe a následně skočil z okna. Nezpůsobil si vážná zranění, a tak se vrátil a skočil znovu. Byl převezen do nemocnice, kde ho uvedli dokonce do umělého spánku. Poté ho policisté vyslechli, obvinili z vraždy a převezli do vazby.
Vražda v afektu
Ingr u soudu tvrdil, že si z útoku nic nepamatuje. Podle psychologických posudků jednal agresivně v divokém afektu. Navíc ho psychologové popsali jako nestabilního narcise s vysokým IQ, který má potíže s autoritami. Soud ho v roce 2013 poslal na patnáct let do vězení. Trest si odpykává ve věznici ve Valdicích. Pozůstalým měl navíc vyplatit 2,37 milionu korun.
V roce 2016 soud zamítl jeho žádost o obnovu řízení. „Simona Monyová mi moc chybí. Vždy, když přijdu kamkoliv do knihkupectví, tak vidím její knížky. A říkám si: Bože, kolik jich ještě mohla napsat, kdyby nebylo Borise!“ uvedl tehdy její kamarád a dvorní fotograf Jef Kratochvil.
Podmínečné propuštění
Ze soudem uděleného patnáctiletého trestu si nakonec Ingr odseděl o rok méně. Na svobodu se tak dostal v srpnu loňského roku. Důvodem k předčasnému propuštění, o které předtím několikrát neúspěšně žádal, by měly být zdravotní komplikace. Konkrétně by měl trpět onkologickým onemocněním. Z propuštění má radost, nemoc mu jí však prý trochu kazí.
Pozůstalí po spisovatelce přitom o jeho propuštění dopředu vůbec nevěděli. „Čekali bychom, že v takových případech bude rodina upozorněna několik dnů předem. Vyrozumění pro naši právní agenturu ale došlo až v okamžiku, kdy byl Ingr propuštěn,“ uvedl pro Blesk syn Monyové Dominik. Ingr sice uvedl, že nemá v plánu rodinu kontaktovat, synové z toho však stejně mají obavy.
Takového smejda by pouštět neměli. Odsedi so pár let a chce ven. Ona už si nežije ani jediný den svého života. Tak proč on ano? Navíc zničil život svým dětem. Nemá právo být na svobodě. Už nikdy