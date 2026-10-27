Tele na silnici způsobilo chaos: Roztomilé zvíře musela nahánět policie!
Policisté z amerického státu New York za sebou mají divokou honičku. V neděli z jedné z farem v okrese Putnam uteklo roztomilé telátko. Bohužel se dostalo až na silnici a značně zkomplikovalo provoz. Policisté ho museli odchytit, což nebyl vůbec snadný úkol.
Čtyřleté telátko jménem Maggie uteklo z farmy v newyorském okrese Putnam v neděli. Na útěku strávilo čtyři dny, většinu času v lese. „Něco jí vyděsilo a přeskočila plot. Pak se rozběhla k lesu. Stopovali jsme jí celé čtyři dny,“ řekl podle deníku Daily Star majitelka zvířete Marianna Brophyová.
Když se však dostala na silnici, musela se do kravího případu zapojit i policie. Maggie totiž představovala nebezpečí sobě i projíždějícím řidičům. Video z odchytu se stalo virálním na sociálních sítích. „Ty vo*e, to je kráva!“ pronesl v něm například jeden z řidičů. „Běží mi přímo na auto!“ pokračoval.
V záběrech jsou vidět i policejní auta a zoufalí strážníci, kteří zvíře nahání a snaží se korigovat smětr jeho běhu. Maggie se jim nakonec podařilo v bezpečí odchytit a dovést zpět domů.
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