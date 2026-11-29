Pedofila Ladislava dopadli po 16 letech! Pak utekl z detence v USA
Ladislav P. je v pátrání policie už dlouhých 16 let kvůli podezření z výroby dětské pornografie. Byl na něj vydán evropský i mezinárodní zatykač, nakonec byl dopaden ve Spojených státech. Tam se mu dokonce na čas podařilo utéct, byl však dopaden a je zpět doma před soudem.
Po Ladislavovi P. slovenští policisté pátrali dlouhých 16 let. Během této doby na něj postupně vydali evropský a následně i mezinárodní zatykač. „Muž je obviněný z trestné činnosti související s výrobou a šířením dětské pornografie,“ popsal pro server Tnlive.sk policejní mluvčí Roman Hájek.
Ladislava se nakonec podařilo dopadnout a zadržet v USA, konkrétně ve státě Texas. Tamní policie ho umístila do detenčního centra, kde měl počkat na vydání zpět na Slovensko. To však obviněný nechtěl připustit a z centra se mu podařilo utéct velmi kuriózním způsobem. Přes plot s ostnatými dráty přehodil podložku na jógu a přelezl ho.
Zajímavé je, že strážní si jeho útěku nevšimli dlouhých pět hodin. Svoboda ale netrvala dlouho, po pár hodinách pátrání ho objevili nedaleko zařízení, pokoušel se schovat. Nyní je zpět na Slovensku a za výrobu a šíření dětské pornografie mu hrozí vysoký trest.
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