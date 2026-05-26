Tragédie na pastvě: Jozefa (†40) zabila kráva!

Na Slovensku zabila kráva muže na pastvě
Autor: Kamil Morávek - 
26. května 2026
13:43

Na Slovensku v obci Gemer došlo k neobvyklé, avšak velmi tragické události. Kráva na pastvě způsobila pastýři Jozefovi (†40) smrtelná zranění. U příspěvku policie o události se v komentářích strhla hádka.

Jozefovi bohužel již nebylo pomoci a zemřel přímo na místě. „Podle zatím zjištěných informací pásl hovězí dobytek. Jedna z krav mu způsobila zranění neslučitelná se životem,“ napsali policisté Banskobytrického kraje.

Lidé se v komentářích začali k případu hojně vyjadřovat. Někteří dokonce naznačovali, že mohl být opilý. U pastýřů prý běžná praxe. S tím však řada lidí nesouhlasila. „Víte, ono stačí stoupnout si za krávu a ta když se pak lekne, vykopne nohu a je po vás. To se stává i nejzkušenějším,“ uvedl věci na pravou míru jeden z komentujících. 

Podle informací slovenských médií měla kráva v nedávné době tele a zaútočila na pastýře poté, co se ocitl v její těsné blízkosti. 

