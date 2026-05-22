Smrt vlka u Železných hor: Po nehodě ho chtějí vystavit v muzeu

U Výsonína na Chrudimsku srazilo auto vlka.
Autor: Štepánka Grofová - 
22. května 2026
18:50

Na silnici u chráněné krajinné oblasti Železné hory zahynul další vlk. Ochránci přírody upozorňují, že podobných případů přibývá, od začátku loňského roku zahynulo na českých silnicích nejméně devět vlků. Po vyšetření má uhynulé zvíře doplnit novou muzejní expozici.

V noci na 7. května srazilo auto vlka na frekventované silnici nedaleko obce Výsonín na Chrudimsku. O nálezu byla informována Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Ta následně potvrdila, že šlo o vlčího samce. Další odpověď má přinést genetická analýza.

Podle ochránců přírody nejde o výjimečný případ. Od začátku loňského roku zahynulo v Česku na silnicích minimálně devět vlků a další dva nepřežili střet s vlakem. „V tomto případě jde o mírnou zatáčku navazující na rovný úsek silnice, který prochází lesem a auta zde projíždějí poměrně rychle. Srážky s volně žijícími zvířaty jsou tu bohužel poměrně časté,“ uvedl Vlastimil Peřina z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Dopravní infrastruktura tak podle odborníků představuje pro volně žijící zvířata stále větší problém. Silnice nejsou rizikem jen kvůli samotným nehodám. Omezují také pohyb zvířat krajinou a rozdělují jejich populace. U druhů s nižším počtem jedinců může mít dlouhodobá izolace výrazné následky.

Ochránci zároveň připomněli, že v severní části Železných hor se od jara 2024 pohybuje známý vlčí samec. Zatím ale není jisté, zda pod koly auta zahynul právě on. Odpověď má přinést až rozbor odebraného vzorku tkáně.

Uhynulý vlk by navíc mohl dostat nečekané další využití. Podle správy chráněné oblasti se počítá s tím, že preparát doplní připravovanou novou expozici Východočeského muzea v Pardubicích.

Video  Čtyři vlci v Jeseníkách otráveni jedem, policie pátrá po viníkovi.  - Facebook/Ochrana velkých šelem
