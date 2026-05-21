Oblíbená turistka zemřela ve Flixbusu: Zavzpomínal i premiér
Nejhorším možným způsobem skončila dovolená pro známou argentinskou cestovatelku Serenu Andreattu. 14. května zahynula v australském Queenslandu při nehodě Flixbusu. Ve voze zemřela jako jediná, 19 dalších lidí je zraněných.
Serena cestování milovala. O zážitky z cest z takřka po celém světě se dělila s fanoušky na instagramu. Měla jich tisíce. Všechny zasáhla tragická zpráva. Oblíbená cestovatelka zahynula při nehodě autobusu. Ten sjel z dálnice Bruce Highway poblíž města Gumlu v Queenslandu. S třiceti lidmi uvnitř se převrátil.
Turistku záchranáři ještě stihli převézt do nemocnice, bohužel už jí ale nebylo pomoci. Její život byl plný dobrodružství. Pocházela sice z Rosaira v Argentině, ale před několika lety se přestěhovala do Itálie. Tam se živila jako servírka a hotelová recepční. Přitom stíhala cestovat za zážitky.
Navštívila Evropu, USA, Indii a další země. Mimo jiné například Vietnam, kde se věnovala potápění a dokončila kurz „Dive Master“. Tento i jiné úspěchy sdílela na sociálních sítích, kde se o zážitky dělila s fanoušky. Nejen ty zaskočila její smrt. O Sereně promluvil i premiér státu Queensland David Crisafulli. „Někdo v nejlepších letech, na cestě svého života v jiné zemi, přišel o život,“ poznamenal politik podle deníku Mirror.
V autobuse cestovala i Serenina kamarádka Valentina. Ta utrpěla velmi vážná zranění a byla hospitalizována v nemocnici v Townsville. Řidič (70) autobusu měl negativní test na alkohol i drogy a utrpěl jen lehká poranění. Vyšetřování nehody stále pokračuje a konkrétní důvod havárie zatím není jasný.
