Oblíbená turistka zemřela ve Flixbusu: Zavzpomínal i premiér

Při nehodě Flixbusu zemřela cestovatelka Serena Andreatta.
Autor: Richard Selix - 
21. května 2026
08:45

Nejhorším možným způsobem skončila dovolená pro známou argentinskou cestovatelku Serenu Andreattu. 14. května zahynula v australském Queenslandu při nehodě Flixbusu. Ve voze zemřela jako jediná, 19 dalších lidí je zraněných. 

Serena cestování milovala. O zážitky z cest z takřka po celém světě se dělila s fanoušky na instagramu. Měla jich tisíce. Všechny zasáhla tragická zpráva. Oblíbená cestovatelka zahynula při nehodě autobusu. Ten sjel z dálnice Bruce Highway poblíž města Gumlu v Queenslandu. S třiceti lidmi uvnitř se převrátil.

Turistku záchranáři ještě stihli převézt do nemocnice, bohužel už jí ale nebylo pomoci. Její život byl plný dobrodružství. Pocházela sice z Rosaira v Argentině, ale před několika lety se přestěhovala do Itálie. Tam se živila jako servírka a hotelová recepční. Přitom stíhala cestovat za zážitky. 

Navštívila Evropu, USA, Indii a další země. Mimo jiné například Vietnam, kde se věnovala potápění a dokončila kurz „Dive Master“. Tento i jiné úspěchy sdílela na sociálních sítích, kde se o zážitky dělila s fanoušky. Nejen ty zaskočila její smrt. O Sereně promluvil i premiér státu Queensland David Crisafulli. „Někdo v nejlepších letech, na cestě svého života v jiné zemi, přišel o život,“ poznamenal politik podle deníku Mirror.

V autobuse cestovala i Serenina kamarádka Valentina. Ta utrpěla velmi vážná zranění a byla hospitalizována v nemocnici v Townsville. Řidič (70) autobusu měl negativní test na alkohol i drogy a utrpěl jen lehká poranění. Vyšetřování nehody stále pokračuje a konkrétní důvod havárie zatím není jasný.

Video Policejní video ze srážky autobusů na D2 v červenci 2023 - Policie ČR
nehodaqueenslandcestovatelkainstagramAustrálieFlixBusSerena Andreatta
Richard Selix
BLESK plesk ( 21. května 2026 09:10 )

U nás zase, mimo hnízdo, zemřela myš u keře.

