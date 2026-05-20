Video záchrany majestátního ptáka: Čáp se propadl do hlubin továrního komína

Záchrana čápa ze dna továrního komína ve Velkém Poříčí
Autor: Nicole Kučerová - 
20. května 2026
05:00

Tovární komín zkomplikoval život majestátnímu ptákovi. Krásný čáp se propadl až na dno a nedokázal se svépomocí vymanit. Na pomoc mu přijel hasičský záchranný tým Královehradeckého kraje. Video zachytilo celou operaci i šťastné vypuštění čápa zpět do volné přírody.

V neděli 17. května brzy ráno přijala hasičská záchranná služba informaci o čápovi uvízlém na dně komína. Nejspíše si na jeho vrcholku stavěl hnízdo, když se propadl. Z prekérní situace už se poté nedokázal sám vymanit.

Záchranný tým Královehradeckého kraje naštěstí bez váhání přispěchal na pomoc do Velkého Poříčí, kde na ně čáp bílý trpělivě čekal v továrním komíně. Za pomoci profesionálů a deky se podařilo ptáka odchytit bez jakéhokoliv poranění. „Místní profesionální hasiči ze stanice Velké Poříčí čápa odchytili, a protože vypadal nezraněn, byl vypuštěn do volné přírody,“ informovala HZS.

Video  Záchranáři vysvobodili čápa ze dna komína.  - HZS Královéhradeckého kraje
Uživatel_6270639 ( 20. května 2026 05:34 )

Úžasné

