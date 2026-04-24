Dramatické video záchrany života ve Slavii: Strážníci použili defibrilátor
Městská policie v Hradci Králové zachraňovala život ve sportovní hale Slavia. Jednomu z hráčů se udělalo nevolno a začal boj o vteřiny. Díky defibrilátoru, resuscitaci a pomoci týmu, policie i záchranářů se podařilo muže zachránit. Dramatický zásah zachytila kamera z pohledu strážníka.
V sobotu 18. dubna městská policie v Hradci Králové obdržela výzvu k zásahu First Responder. Díky lokaci a připravenosti hlídky dorazili strážníci do sportovní haly Slavie během neuvěřitelných tří minut. Přispěchali na pomoc jednomu z hráčů v bezvědomí. Roli hrála každá vteřina!
Neprodleně použili automatický defibrilátor, který připravili spoluhráči. Na doporučení přístoje aplikovali první výboj. Hned nato strážníci provedli nepřímou masáž srdce, poté aplikovali druhý výboj podle dalšího doporučení a dále pokračovali v resuscitaci. Po přibližně dvou minutách se u muže podařilo obnovit životní funkce!
Během boje o život přijela i Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje. Hlídka předala muže do péče přítomné lékařky. Později popsala, že akce dopadla úspěšně i díky spoluhráčům zachráněného, kteří okamžitě pomohli a přivolali pomoc.
„Hradečtí strážníci, zapojení nejen do systému First Responder, se každoročně podílejí na záchraně desítek lidských životů. Díky svým hlídkovým službám přijedou často na místo události ještě před záchranáři. Tyto rozhodující minuty výrazně zvyšují šance na přežití a na kvalitu dalšího života,“ popsala policie úspěšný systém.
Dodala, že případ potvrzuje profesionalitu městské policie reagovat i na závažnější druhy problémů, než jsou stížnosti na dopravu a veřejný pořádek. Za úspěšně odvedenou práci sklidili jak spoluhráči, tak policisté uznání veřejnosti.
