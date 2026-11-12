Střelec z Krakova prošel psychotesty: Před masakrem měl trénovat bojovou střelbu?!
Ještě loni na podzim prošel lékařským a psychologickým vyšetřením, letos v lednu získal zbrojní povolení. O několik měsíců později zavraždil Michał O. devět lidí včetně vlastních rodičů a sestry. Polská média nyní odhalila nové podrobnosti o jeho minulosti. Na sportovní střelnici chodil jen výjimečně, navštěvoval ale další zařízení a mohl absolvovat i taktický výcvik. Policisté navíc zajistili celkem jedenáct střelných zbraní.
Michał O. se v roce 2022 stal členem střeleckého klubu Świt ve městě Starachowice. Podle zjištění polského deníku Gazeta Wyborcza mu členství mohlo sloužit především jako cesta k získání zbrojního povolení.
Nejprve musel absolvovat střelecký kurz, složit zkoušku a získat sportovní licenci. Díky ní pak mohl požádat o povolení k držení střelných zbraní pro sportovní účely.
Letos 19. ledna mu policie v Kielcích povolila pořízení jedné pušky a jedné pistole. První zbraň si mladík koupil 6. března, tedy osm měsíců před útokem v Krakově.
Psychotesty bez problémů
Součástí žádosti o zbrojní povolení byla také lékařská a psychologická vyšetření. Michał O. je podle polských médií absolvoval na podzim roku 2025.
Oba odborníci vydali kladné posudky. Podle jejich závěrů u mladíka nebyly zjištěny duševní poruchy, výrazné omezení psychofyzických schopností ani závislost na alkoholu či psychoaktivních látkách. Splnil tak zdravotní podmínky pro získání povolení. Okolnosti jeho vydání nyní vyvolávají otázky.
Na střelnici jen třikrát
Přestože byl členem střeleckého klubu, závodění se příliš nevěnoval. Letos se na střelnici klubu Świt objevil pouze třikrát. Dvakrát trénoval a v srpnu se zúčastnil závodů. Ani svými výsledky nijak nevynikal. Zástupce klubu Adam Chyb uvedl, že dosahoval spíše průměrných výkonů a ničím na sebe neupozorňoval.
Pro udržení sportovní licence se přitom střelci musí pravidelně účastnit soutěží. Michał O. však letos požadovaný počet závodů nesplnil.
Navštěvovat měl také další střelnice ve Svatokřížském vojvodství. Mohlo jít až o čtyři zařízení, z nichž některá nabízela výcvik taktické či dynamické střelby. Při něm se střelci učí například zasahovat cíle za pohybu nebo z různých pozic.
Jedenáct zbraní
Další otázky vyvolává výzbroj, kterou měl útočník k dispozici. Policisté u něj zajistili dvě pušky typu AR-15, dvě pistole a několik stovek nábojů různých kalibrů.
Jeho zbrojní povolení se přitom vztahovalo pouze na jednu pušku a jednu pistoli. Zbývající zbraně mohly podle Gazety Wyborczej patřit jeho otci, jenž se rovněž věnoval sportovní střelbě. Při prohlídce rodinného bytu ve městě Ostrowiec Świętokrzyski vyšetřovatelé objevili dalších sedm střelných zbraní. Celkem jich tak zajistili jedenáct.
V útočníkově autě našli také čtyři mobilní telefony. Jejich obsah nyní analyzují.
Devět mrtvých
Sobotnímu útoku ze 7. listopadu předcházela vražda tří členů střelcovy rodiny. Podle vyšetřovatelů usmrtil svého otce Janusze, matku Renatu a sestru Magdalenu. Každá z obětí utrpěla dvě střelná poranění hlavy.
Poté odjel do Krakova, kde kolem třetí hodiny odpoledne začal střílet na lidi v historickém centru města. Zabil šest lidí a dalších patnáct zranil, včetně dvou zasahujících policistů.
Při policejním zásahu utrpěl vážná střelná zranění. V pondělí 9. listopadu zemřel v nemocnici.
Jeho smrtí však vyšetřování neskončilo. Policisté se snaží zjistit, kdy začal útok plánovat, odkud pocházely všechny zajištěné zbraně a zda mu někdo pomáhal. Motiv vraždy devíti lidí zatím zůstává neznámý.
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