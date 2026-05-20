Zvrat v kauze uhynulé velryby: Byl Timmy samice?

Uhynulá velryba Timmy
Záchranná akce na pomoc velrybě Timmymu
Autor: ČTK - 
20. května 2026
16:10

Drama kolem uhynulé velryby Timmyho nebere konce. Timmyho osud s napětím sledoval celý svět. Bohužel velryba po záchraně uhynula. Nyní přišel německý odborník na velryby se šokujícím zvratem. Timmy prý nebyl samec, ale samice.

Velryba přezdívaná Timmy, která v Německu opakovaně uvízla na mělčině a která po záchraně nakonec v moři uhynula, nebyl samec, jak se dosud předpokládalo, ale samice. Ve středu o tom informoval deník Bild, který se odvolává na vědce a odborníka na velryby Fabiana Rittera.

Mořský biolog Ritter se v dubnu vyslovoval pro to, aby se nepokračovalo v pokusech o záchranu velryby, ale aby se nechala v klidu uhynout. Nyní vědec spolu s kolegy prozkoumali fotografie uhynulého keporkaka, kterého před týdnem vyplavilo moře u dánského ostrova Anholt. Ze snímků mršiny pořízené Bildem je podle odborníků jasné, že Timmy byla samice.

„U velrybí samice se vpravo a vlevo těsně u genitálního otvoru nachází spára mléčné žlázy. V ní jsou struky, kterými se mateřské mléko vstřikuje přímo do tlamy mladých velryb - pod vodou, což je ostatně logistické mistrovské dílo,“ řekl Ritter. Poznamenal, že tyto spáry jsou na snímcích jasně viditelné. „Timmy byl Tina,“ uvedl. U mrtvých samců velryb, jak Ritter uvedl, naopak penis běžně vyčnívá z těla.

Podle Rittera nové zjištění vysvětluje to, proč velryba nevydávala zvuky k přilákání samic, což se u kytovců často označuje jako zpěv. Zvukové projevy uvázlé velryby nebyly zpěvem, ale pravděpodobně nářkem, je přesvědčen.

Velryba od března několikrát uvízla v mělčinách Baltského moře u německého pobřeží. Úřady sice po opakovaných pokusech vzdaly její záchranu, ale do věci se vložila soukromá iniciativa. Ta s pomocí speciálního člunu velrybu dopravila na volné moře a 2. května ji vypustila v úžině Skagerrak mezi Dánskem, Švédskem a Norskem. Zvíře ale nakonec uhynulo.

