Poplach kvůli ebole: Vysoce rizikový Američan na cestě do Česka, o jeho přijetí rozhodl Vojtěch
Jedna z osob s vysokým rizikem nákazy ebolou je na cestě do Česka. Ministerstvo zdravotnictví se na příjezd pacienta americké národnosti připravuje. Bude převezen na Bulovku. Podle úřadu Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko, postupy pro podobné situace jsou jasně nastavené. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), který o přijetí Američana rozhodl, řekl v úterý České televizi, že muž je bez symptomů a do Česka by měl dorazit dnes vpodvečer.
„Pacient bude převezen do Fakultní nemocnice Bulovka ve speciálním izolačním transportním boxu za jasně daných bezpečnostních a protiepidemických opatření,“ uvedla mluvčí ministerstva.
Podle Vojtěcha je pacientem americký lékař, který působil v Ugandě. Byl v kontaktu s nakaženým. „Byli jsme požádáni americkou stranou o pomoc s tím, že tento lékař je bez symptomů,“ řekl ministr ČT. Muž by měl být na Bulovce na pozorování zhruba tři týdny.
Bulovka patří mezi specializovaná pracoviště pro vysoce nebezpečné nákazy. „Má připravené specializované izolační prostory včetně pokojů s podtlakovým režimem, biobox pro bezpečný transport pacientů, ochranné technologie i zkušený a vyškolený zdravotnický tým, který při péči o pacienty s podezřením na infekční onemocnění, jako je např. i ebola, postupuje podle přísných mezinárodních protokolů,“ sdělilo ministerstvo na síti X.
O tom, že jeden člověk s vysokým rizikem nákazy ebolou je na cestě do Česka, informoval v úterý večer zástupce amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC).
V Kongu, kde vypukla epidemie eboly, se nakazil Američan. Německo na žádost Spojených států tohoto nakaženého přijme do péče. Tento pacient je podle amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) nyní na cestě do Německa. Dřívější zprávy médií rovněž uváděly, že Německo se postará i o šest dalších lidí, s nimiž nakažený Američan přišel do styku.
Satish Pillai, který má v CDC na starosti kroky proti šíření eboly, podle Reuters novinářům sdělil, že zmíněných šest rizikových kontaktů se připravuje na cestu do Evropy. CDC následně informovala o převozu jedné takové osoby do Česka.
Zprávy o tom, že v provincii Ituri na severovýchodě Konga propukla epidemie eboly, se objevily v pátek. Nemoc se ale zřejmě v zemi šíří už od dubna. Světová zdravotnická organizace (WHO) epidemii o víkendu označila za ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu poté, co byly potvrzeny dva případy i v Ugandě. Šíří se varianta viru Bundibugyo, proti které neexistuje očkování ani účinná léčba. Riziko šíření ve střední a východní Africe je považováno za vysoké.
Právo na Informace 106/1999 Sbírky
