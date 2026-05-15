Smrtící epidemie v Kongu: Desítky mrtvých

Epidemie eboly se rozšířila už za hranice Konga, první případy hlásí Uganda.
Epidemie eboly se rozšířila už za hranice Konga, první případy hlásí Uganda.  (Autor: Reuters)
Autor: ČTK - 
15. května 2026
09:48

Na severovýchodě Demokratické republiky Kongo v provincii Ituri propukla nová epidemie eboly. Podle prvních hlášení si už vyžádala desítky životů a dál se rychle šíří. Situace vyvolala okamžitý poplach a snahou je zabránit dalšímu šíření nákazy. Odborníci varují, že bez rychlého zásahu může mít současná vlna epidemie katastrofální následky pro celý region.

Na severovýchodě Konga v provincii Ituri propukla epidemie eboly, oznámilo dnes na síti X africké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Ohlášeno bylo 65 mrtvých a bezmála 250 případů s podezřením na nákazu virem.

CDC na dnes svolala koordinační schůzku zaměřenou na přijetí opatření pro boj proti šíření nemoci, včetně přeshraničního dohledu. Setkání se kromě představitelů Konga zúčastní i zástupci Ugandy a Jižního Súdánu, tedy zemí, které se zasaženou provincií sousedí, a činitelé „globálních partnerů“.

Video  Ebola v Evropě: Nakažená sestra možná infikovala své kolegy!  - Tomáš Polák, Reuters
Video se připravuje ...

Témata:
UgandaepidemieebolaCenters for Disease Control and PreventionJižní SúdánXKonžská demokratická republika
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání

Články odjinud

Krach manželství Brzobohatých: První svědectví o šokujících důvodech
Krach manželství Brzobohatých: První svědectví o šokujících důvodech
Aha!
„Jen jsem chtěla pomoct.“ Jak se z dobrého skutku stane zločin a z vás spolupachatel
„Jen jsem chtěla pomoct.“ Jak se z dobrého skutku stane zločin a z vás spolupachatel
Dáma.cz
Z obýváku k milionovým obratům s miminkem v náruči. Děti nejsou překážka, říká zakladatelka Dej mi pokojovku
Z obýváku k milionovým obratům s miminkem v náruči. Děti nejsou překážka, říká zakladatelka Dej mi pokojovku
Maminka
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Situationship – proč se držíte vztahu bez budoucnosti?
Ženy.cz
Nemocná slinivka: S dietou začněte včas a poctivě
Nemocná slinivka: S dietou začněte včas a poctivě
Moje zdraví
Maturita 2026: Výsledky, aktuální informace, průběh státní a školní části
Maturita 2026: Výsledky, aktuální informace, průběh státní a školní části
e15
Sparta postaví nový stadion: kapacita až pět tisíc lidí a zápasy béčka i žen. Kde bude stát?
Sparta postaví nový stadion: kapacita až pět tisíc lidí a zápasy béčka i žen. Kde bude stát?
iSport
Život a dílo Andreje I. Zbabělého aneb Jak povýšit lež, buranství a ojebávky na statní politiku
Život a dílo Andreje I. Zbabělého aneb Jak povýšit lež, buranství a ojebávky na statní politiku
Reflex
Běhat začal až kvůli dortu. Rekordman pochodu Praha – Prčice byl jednou v cíli ještě před pořadateli
Běhat začal až kvůli dortu. Rekordman pochodu Praha – Prčice byl jednou v cíli ještě před pořadateli
Lidé a země