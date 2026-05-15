Policie má ukradenou relikvii Zdislavy: Zloděj lebku zalil do betonu!

Policie zveřejnila video z krádeže lebky svaté Zdislavy
Aktualizováno -
15. května 2026
13:27
Autor: ČTK, Martin Lisičan, Nicole Kučerová, Štepánka Grofová - 
14. května 2026
15:48

Policie našla ukradenou lebku svaté Zdislavy, kterou někdo v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Kriminalisté podezřelého muže zadrželi ve čtvrtek. Zdroj blízký vyšetřování promluvil i o možném motivu krádeže. 

Neznámý pachatel v úterý mezi 18:00 až 18:15 využil toho, že byl v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy vypnutý alarm při přípravě bohoslužby a uvnitř nikdo nebyl. Krádež lebky umístěné ve skleněné schránce byla velmi rychlá. Kněz se připravoval v zákristii, a když poté přicházel k oltáři, uslyšel jen dvě rány a poté viděl někoho utíkat. 

Státní zástupkyně Veronika Klapková pro CNN Prima News uvedla, že lebku svaté Zdislavy už policie našla. „Nechtěl ji prodat, nebylo to na objednávku. Nelíbilo se mu, že je v kostele lebka vystavená odděleně od těla. Chtěl ji pohřbít, aby měla klid,“ uvedl pro zmíněnou televizi zdroj blízký vyšetřování. Lebku sv. Zdislavy podezřelý zalil do betonu, odborníci ji zkusí vyjmout. Muž nesouhlasil s vystavením lebky, chtěl ji pohřbít v řece, uvedla policie.

V podvečer 14. května policie informovala o zadržení muže (35) podezřelého z krádeže ostatků svaté Zdislavy. „Kriminalistům se podařilo získat informace o místě, kde se vzácná relikvie nachází ještě před tím, než podezřelý stačil dokončit svůj plán,“ uvedla regionální mluvčí policie Ivana Baláková.

Policie na páteční tiskové konferenci 15. května uvedla, že šlo o mimořádně náročný zásah. Vyšetřovatelům práci komplikovalo i to, že se muž krátce po činu převlékl a změnil svůj vzhled. Kriminalisté se přitom zpočátku drželi podoby zachycené na kamerových záznamech z baziliky.

Podle policie byl muž rozhodnutý krádež spáchat za každou cenu. Při výslechu údajně uvedl, že se modlil, aby v kostele nikdo nebyl. Vyšetřovatelé zároveň zdůraznili, že pokud by se pachatele nepodařilo vypátrat do pátku, mohla být relikvie nenávratně ztracena.

Muž je obviněný z krádeže, výtržnictví a poškozování cizí věci. Podle policie se během výslechu přiznal. Spis nyní kriminalisté předají státnímu zastupitelství s podnětem na vazbu. Vyšetřovatelé zároveň přiberou znalce na posouzení duševního stavu podezřelého. Podle dosavadních zjištění nebyl v minulosti trestaný a pravděpodobně jednal sám. Za činy mu hrozí dva až osm let vězení.

Svatá Zdislava z Lemberka žila v první polovině 13. století. Proslula dobrotou a obětavou službou všem potřebným. Bývá zobrazována jako rozdavatelka almužen chudým či ošetřovatelka nemocných a k jejím dalším atributům patří děti, manžel, kostel, vinná réva, břečťan a erb se lvicí. S manželem, velmožem Havlem z Markvartic, vybudovala kostel, klášter a špitál, v kterém ošetřovala nemocné a mnoho jich uzdravila. Je patronkou Libereckého kraje, Litoměřické diecéze, České dominikánské provincie a patronkou rodin. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995. Bazilika v Jablonném je na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky.

Maly Jarda ( 15. května 2026 13:28 )

Vystavovat lebku kohokoliv je nemorální a morbidní . Ostatky lidského těla patří pohřbít buď do země , nebo v krematoriu.
Církev vlastně znesvěcuje lidské ostatky , tím že je vystavuje někdy až několik století a nakonec si dělá na ně nároky.

Ras Putin ( 15. května 2026 13:24 )

Jak vidíš, tak ne. 🙂

Eva Lenská ( 15. května 2026 13:23 )

Tak už se lebka našla zalitá v betonu? Zajímalo by mne, jak poznají jestli se skutečně jedná o tu samou lebku Zdislavy z Lemberka. Možná jsou to jen kecy a původní lebka je už bůhvíkce. Pachatel chtěl, aby měla lebka klid a tak jí zabetonoval. To je fakt něco tak šíleného, nějak tomu nemůžu uvěřit.

Ras Putin ( 15. května 2026 13:21 )

K ničemu. Kdyby sis ten článek přečetl dřív, než se k němu začneš vyjadřovat věděl bys, že si ji doma nechat nechtěl.

Babišova Inflace ( 15. května 2026 13:20 )

Pokud je v čerstvém betonu, tak by měli jednat rychle, dokud je beton měký.

