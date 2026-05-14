Temné stopy – Kuřim, 1. díl: Dětská chůvička odhalila peklo. Jak náhoda otevřela nejtemnější případ novodobé české historie
Jsou případy, na které česká veřejnost nikdy nezapomene. Kuřimská kauza je jedním z nich – a možná dokonce tím vůbec nejděsivějším. Dvě malé děti, jejich vlastní matka, záhadná žena vydávající se za třináctileté dítě, stopy vedoucí do Norska i k náboženské sektě. Celý příběh byl přitom odhalen náhodou: díky špatně nastavené dětské chůvičce.
V následujících pěti dílech vás provedeme tímto mrazivým případem od začátku až do konce. Dnes se vrátíme do Kuřimi roku 2007 – k okamžiku odhalení, k obrázkům, které otřásly Českem, a k první velké záhadě: kdo vlastně byla tajemná Anička?
KLÍČOVÉ MOMENTY TOHOTO DÍLU
- 7. května 2007 Eduard Trdý z Kuřimi si zapne dětskou chůvičku a na monitoru zachytí signál ze sousedního domu. Na zemi leží svázaný nahý chlapec. Okamžitě volá policii.
- 8.–11. května 2007 Policie odváží Ondru (8) a Jakuba (10) Mauerovy i třináctiletou Aničku do brněnského Klokánku. Matka Klára Mauerová je vzata do vazby. Rozsah mučení začíná vyplouvat na povrch.
- 21.–23. května 2007 Anička z Klokánku tajemně zmizí. Poprvé zazní jméno Barbora Škrlová – jméno dospělé ženy, která se měsíce vydávala za dítě. Policie vyhlašuje celostátní pátrání.
