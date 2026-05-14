Řidič v Rakousku srazil policistu a utekl! Auto mělo českou registračku
Rakouská policie rozjela rozsáhlé pátrání po uprchlém řidiči auta s českou registrační značkou. Ten během silniční kontroly v Korutanech srazil policistu na motorce a vážně ho zranil. Muž po incidentu nechal na místě zraněného strážce zákona i svoji spolujezdkyni a zmizel neznámo kam. Ve voze byly následně nalezeny drogy.
Incident se stal ve středu odpoledne v korutanské obci Krumpendorf u Klagenfurtu v blízkosti trojmezí Rakouska, Itálie a Slovinska. Policista na motocyklu se pokusil zastavit ke kontrole řidiče osobního vozu s českou registrací, ten ale podle všeho zrychlil a zezadu do motorky narazil. Policista po nárazu spadl a s vážnými zraněními skončil v nemocnici. Řidič auto zanechal i se spolujezdkyní na místě a utekl.
Identitu řidiče a spolujezdkyně policie neupřesnila, uvedla jen, že uprchlým je 29letý muž a že spolujezdkyni je 27 let. Ve voze policie zajistila také zahraniční doklady totožnosti, konkrétní zemi ale tiskové prohlášení nezmiňuje.
