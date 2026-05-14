Řidič v Rakousku srazil policistu a utekl! Auto mělo českou registračku

Ilustrační foto  (Autor: profimedia.cz)
Autor: ČTK 
14. května 2026
10:19

Rakouská policie rozjela rozsáhlé pátrání po uprchlém řidiči auta s českou registrační značkou. Ten během silniční kontroly v Korutanech srazil policistu na motorce a vážně ho zranil. Muž po incidentu nechal na místě zraněného strážce zákona i svoji spolujezdkyni a zmizel neznámo kam. Ve voze byly následně nalezeny drogy.

Rakouská policie pátrá po uprchlém řidiči auta s českou registrační značkou, který ve středu ve spolkové zemi Korutansko během kontroly srazil policistu na motorce, a vážně ho tak zranil. Ve voze, ve kterém řidič zanechal svou spolujezdkyni, policie nalezla drogy.

Incident se stal ve středu odpoledne v korutanské obci Krumpendorf u Klagenfurtu v blízkosti trojmezí Rakouska, Itálie a Slovinska. Policista na motocyklu se pokusil zastavit ke kontrole řidiče osobního vozu s českou registrací, ten ale podle všeho zrychlil a zezadu do motorky narazil. Policista po nárazu spadl a s vážnými zraněními skončil v nemocnici. Řidič auto zanechal i se spolujezdkyní na místě a utekl.

Identitu řidiče a spolujezdkyně policie neupřesnila, uvedla jen, že uprchlým je 29letý muž a že spolujezdkyni je 27 let. Ve voze policie zajistila také zahraniční doklady totožnosti, konkrétní zemi ale tiskové prohlášení nezmiňuje.

řidičspolujezdecmotorkaautomobilsilniční kontrolaregistrační značkavážná zraněníRakouskopoliciedrogyItálieSlovinskoKorutanyKlagenfurt am Wörthersee
